بشرى شعبان

‏في إطار تعزيز وتطوير منظومة القدرات التدريبية والمهارات الإدارية للعاملين، بحثت الهيئة العامة للقوى العاملة والاتحاد العربي للتنمية البشرية والاستثمار أوجه التعاون المشترك التي يمكن تفعيلها للوصول بهذه المنظومة للمستويات الفنية المطلوبة، وخاصة فيما يتعلق بمجالات التطوير والتدريب ونقل الخبرات.

وأشاد نائب الرئيس العام لشؤون التدريب ورئيس مكتب الاتحاد العربي بالكويت سلامة الغريب بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للقوى العاملة من أجل رفع مستوى القدرات لكوادر الهيئة على مستوى التطوير الإداري وبرامج التدريب، كما رحب بالتعاون مع الهيئة في مجال التنمية البشرية في الجوانب الإدارية من خلال الأنشطة التي يمارسها الاتحاد، خاصة أن الفرصة سانحة لعرض بعض أوجه هذا التعاون خلال المؤتمر المقرر عقده حول دور التنمية البشرية في تحقيق رؤية الكويت 2020 ـ 2035 في أبريل 2018. وقد قام الاتحاد العربي للتنمية البشرية والاستثمار بمنح عضويته الشرفية لنائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع التخطيط والمهارة المهنية د.مبارك الجافور.