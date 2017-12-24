وربي: المطر ينهمر مدراراً بكثرة الاستغفار وشكر النعم





أسامة أبوالسعود

استقبل عدد من مساجد البلاد جموع المصلين صباح أمس لإقامة صلاة الاستسقاء، حيث دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في قطاع المساجد إلى إقامة صلاة الاستسقاء في بعض المساجد موزعة على المحافظات الست إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم من بعده عند حدوث الجدب، وانقطاع المطر، وشدة حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء.



وهبت جموع المصلين الى بيوت الله تضرعا واستغفارا لنزول المطر عملا بقول الله تعالى (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا)، واتباعا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصــلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين» (أخرجه البخاري) ولقوله صلى الله عليه وسلم «الدعاء هو العبادة».

ودعا أئمة المساجد والمصلون الله عز وجل ان ينزل المطر، مكثرين من الاستغفار والابتهال والتكبير لرب العالمين بأن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين.



ففي مسجد الفارس بمنطقة الفيحاء اصطف جموع المصلين خلف امام المسجد الشيخ خيري وربي، حيث صلوا صلاة الاستسقاء وبعدها ألقى خطبة عن فضل الصلاة وسنتها عن النبي صلى الله عليه وسلم مستـشهدا بالكثير من الآيات والأحاديث التي تؤكد فضل الاستغفار والتوبة وأنها سبب الرحمة ونزول الماء من السماء.

وأشار وربي الى ان الذنوب والمعاصي سبب البلاء وأنها تصرف الخير والرحمة وتعمل على انقطاع المطر وكانت سببا في هلاك الكثير من الأمم السابقة.