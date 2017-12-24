توجه الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة بأسمى آيات الشكر والتــقدير لسمو ولي العهد الشيخ نــواف الأحمد على رعــايته للملتقى الوقفي الرابع والعشرين، الذي اختتم أعماله مؤخرا في الريجنسي تحت شعار «العمل الخيري.. نماء للعلاقات الدولية»، شاكرا جهود ممثل راعي الملتقى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي على حضوره ورعايته الكريمة للحفل، وتكريمه رموز العمل الخيري في الكويت والفائزين في مسابقتي أبحاث الوقف العاشرة، وتأليف قصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي في دورتها الثالثة.

وهنأ الجلاهمة جميع العاملين في الأمانة العامة للأوقاف بنجاح الملتقى الوقفي الرابع والعشرين، وخص بالشكر القائمين على الملتقى ومنهم رئيس اللجنة التحضيرية صقر السجاري، وجميع أعضاء اللجنة والفرق الفرعية والتطوعية.

مؤكدا أن الأمانة العامة للأوقاف قد أولت اهتماما بالغا بهذا الملتقى بالعمل الخيري وحرصت من خلاله على عرض تجاربها وتجارب الجهات الخيرية الأخرى، بهدف تشجيع المؤسسات والأفراد على بذل مزيد من الجهد في مجالات العطاء والعمل الخيري والإنساني لمساعدة المحتاجين في شتى أنحاء العالم، والشكر موصول الى جميع الجهات والمؤسسات والأفراد والأخوة والأخوات الذين شـاركــوا في الملتقى من داخـل الكـويت وخارجها، مثمنا جهودهم جميعا في نجاحه وإثراء موضوعاته من خلال محاضراتهم ونقاشاتهم وأوراق عملهم المثمرة، داعــيا الله تعــالى أن يجعل أعمالهم في ميزان حسناتهم وأن يكون هذا الملتقى غرسا في مستقبل مشرق للعمل الخيري والإنساني في الكويت والعالم.