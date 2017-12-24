ليلى الشافعي

أشاد رئيس إدارة العمل الطبي بجمعية صندوق إعانة المرضى د.مساعد السعيد بجهود الجمعية في الجانب الانساني وتخصصها في الجانب الطبي والصحي.

وقال السعيد، خلال كلمته التي ألقاها في حفل تكريم الجهات التي قامت بعمل شراكات اجتماعية مع الجمعية من خلال إدارة التنمية الاجتماعية والذي حضره عدد كبير من الأطباء والمحاضرين والاخصائيين الاجتماعيين والمنسقين للشراكة في أكثر من 40 جهة رسمية وأهلية والذين تم تكريمهم، قال: نشكر المحسنين وأهل الخير والجهات الداعمة على مساهماتهم الفعالة.

وتابع: لقد تمكنت الجمعية بفضل الله تعالى أن تحقق انجازات وتسجل نجاحات منقطعة النظير، وها نحن اليوم نحتفل تحت شعار «بشراكتكم المجتمعية حققنا التميز» من خلال الشراكات المجتمعية التي ساهمت إلى حد كبير في هذه النجاحات، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 120 محاضرة توعية صحية في المدارس والمساجد وما يقرب من 80 نشاطا.

وزاد: نشكر هذه النخبة من أبناء الوطن من الأطباء والاختصاصيين من المواطنين وغيرهم ممن ساهموا معنا في إنجاح مشاريع التنمية الاجتماعية بشراكة مجتمعية، وإننا على يقين بأن هؤلاء الصفوة نذروا أنفسهم لهذا العمل الإنساني التطوعي في توعية وتثقيف عامة الشعب وتقديم خلاصة خبراتهم لنشر الوعي الصحي في المجتمع، لذا فإنه حري بنا اليوم أن تقوم جمعية صندوق اعانة المرضى بتكريم تلك الكوكبة من أصحاب الأيادي البيضاء من القطاعات المختلفة بوزارة الصحة وبوزارة الشؤون ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وبعض الجهات الاخرى الداعمة، حيث يقدر عدد الادارات المكرمة بحوالي 45 ادارة من مختلف الجهات، نفذت ما يقرب من 200 فعالية وبرنامج مع ادارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2017، وعلى رأس هذه الادارات كانت ادارة تعزيز الصحة من وزارة الصحة نفذت ما يقرب من 60 فعالية ومحاضرة متميزة تقدر بنسبة 30% من اجمالي هذه الانشطة.