العفاسي أكد على تطبيق القانون واللوائح والاهتمام بمشاريع الوسطية ومواجهة التطرف





أسامة أبو السعود

زف وكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي البشرى لجميع المعلمين والمحفظين وحتى الوظائف الإدارية من المكلفين بالدراسات الإسلامية بعودة البدل كاملا إلى 250 دينارا، بعد أن سبق تخفيضها قبل شهرين إلى 150 دينارا كحد أقصى، وذلك تأكيدا على أهمية الدور الذي يقومون به في خدمة كتاب الله والعناية بالدارسين لعلومه.

وقـــال عمـــــادي فــــي تصـــريـحات خـــاصة لـ «الأنباء» إن وزارة الأوقاف ستقيم غدا الاثنين حفل تدشين النظــام الآلي لخطتها الاستراتيجية وتكريم الفــائزين في جائزة التفوق الوظيفي لأفضل مدير وأفــضل مراقـب وأفضــل رئيس قسم وذلك برعاية وحضور وزير العدل ووزير الأوقاف د.فهد العفاسي بفندق الشيراتون.

وعن لقائه مع الوزير، قال عمادي «إن العفاسي أكد على تطبيق القانون والالتزام باللوائح والأنظمة وإعطاء كل ذي حق حقه والاهتمــام بمشاريــع الوسطية ومواجهة التطرف والغلو البعيد كل البعد عن قيم ديننا الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة».

وعلى صعيد متصل، ذكر عمادي أنه سيجتمع اليوم الأحد مع قيادات الوزارة لاعتماد نتائج اختـــبارات الوظـــائف الإشرافية التعليمية لتبدأ بعدها مرحلة المقابلات لمن اجتازوا الاختبارات التحريرية، مشيرا إلى أن الاختيارات تتم وفق المعايير والضوابط وبما يتسق مع قرارات مجلس الخدمة المدنية بلا واسطة أو محسوبية.