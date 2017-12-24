العجمي: المشاركون زاروا مؤسسات إعلامية عريقة





آلاء خليفة

أمسية عامرة بالطاقات الإعلامية الابداعية من مختلف تخصصاتها التقى فيها القائمون على مبادرة 180 درجة لتكريم من كانوا سببا في نجاح وتألق المبادرة وكذلك تكريم المشاركين فيها وذلك مساء يوم الخميس في الجامعة الأمريكية في الكويت بحضور المشرف العام على المبادرة د.بركات الوقيان والمشرف الأكاديمي للمبادرة د.فواز العجمي، والوكيل المساعد لقطاع المشاريع الشبابية في وزارة الدولة لشؤون الشباب شفيق السيد عمر، وعميد كلية الآداب في الجامعة الأمريكية د.علي شرارة ومنفذي المبادرة شركة ميديا فورس.

الجدير بالذكر ان المبادرة كانت برعاية من وزارة الدولة لشؤون الشباب وبتنفيذ من شركة ميديا فورس.

وفي البداية، تحدث الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الشبابية في وزارة الدولة لشؤون الشباب شفيق السيد عمر موضحا انه خلال عمله منذ 3 سنوات في وزارة الدولة لشؤون الشباب قابل اكثر من 1000 مبادر والكثير منهم نجحوا وسلكوا طريقهم نحو العمل الخاص، لافتا الى ان سياسة الوزارة تقوم على استثمار الطاقات الشبابية وتوظيفها بالشكل الأمثل وتطويرها من اجل الاعتماد عليها مستقبلا.

ووجه عمر الشكر والتقدير لصاحب مبادرة 180 درجة د.بركات الوقيان، مؤكدا ان الوزارة تدعم دوما كل المبادرات الشبابية الكويتية الهادفة.

وعلى هامش الافتتاح، اوضح المشرف العام على المبادرة د.بركان الوقيان في حديث خاص لـ «الأنباء»: «ان مبادرة 180 درجة قامت على طاقات شبابية ابداعية برعاية ودعم وزارة الشباب والتي سيرت المراكب لدعم الطاقات الشبابية اعلاميا وقياديا».

وأوضح الوقيان ان مبادرة 180 درجة هي مبادرة شبابية لتطوير وتدريب الكوادر الإعلامية الكويتية.

وتابع قائلا: «كمؤسس لهذا المشروع وصاحب لهذه الفكرة ومشرف عام على المبادرة سعيد جدا للوصول الى حفل يكرّم به هؤلاء الشباب بعد ما نهلوا من التجربة الميدانية العملية وهذا هو هدف المبادرة بأن يمارس المشاركون ما تعلمونه على ارض الواقع في الميدان».

وذكر الوقيان أن المبادرة مستمرة وذلك بطلب من وزارة الشباب، معربا عن سعادته بإيمان الوزارة بالمبادرة والتي ساهمت في تغيير حياة 30 شابا وشابة في المجال الإعلامي الذين عايشوا كل التخصصات والخبرات، اضافة الى اكتسابهم المهارات المهنية اللازمة من خلال الاحتكاك الشخصي المباشر والاطلاع على تجارب بعض المؤسسات الإعلامية المرموقة والمعروفة عالميا، مشددا على أن المبادرة تسعى الى غرس قيمة الإعلام الحقيقية في الشباب عند استخدامهم وسائل الإعلام من خلال تعاملهم مع إعلاميين عرب وأجانب لهم وزنهم وقيمتهم في عالم الإعلام.

وأكد الوقيان أن الكويت زاخرة بالكوادر الإعلامية الكبيرة التي تحتاج الى صقل أكبر وهذا هو دور المبادرة وهو تغييرهم 180 درجة، وتوجه الوقيان بالشكر والتقدير الى كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة من رعاة، على رأسهم وزارة الشباب والرعاة الإعلاميون وجريدة «الأنباء» الغراء والأكاديميون، والشكر موصول الى الشركة المنفذة والشريك الاستراتيجي ميديا فورس، حيث يمثلهما أنس الخليفة وعبادة نوح.

وكشف الوقيان عن أن الموسم الثاني للمبادرة سيتم الإعلان عنه قريبا.

بدوره، ذكر المشرف الأكاديمي على المبادرة وأستاذ الإعلام بجامعة الكويت د.فواز العجمي، في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش الحفل، أن مبادرة 180 درجة قدمت للشباب من خلال المعايشة الحقيقية لمدة أسبوع كامل في المملكة المتحدة مع عدد من المتدربين والأكاديميين المتخصصين في عدد من الخبرات والمهارات بمجال الإعلام بما عاد بالنفع على هؤلاء الشباب، مشيدا بمشاركة 30 شابا وشابة في هذه المبادرة الذين كانوا على قدر عال من المسؤولية.

وذكر العجمي أن المشاركين في المبادرة حضروا عددا من المحاضرات المتخصصة وزاروا عددا من المؤسسات الإعلامية العريقة، منها على سبيل المثال BBC وجريدة الشرق الأوسط وغيرهما.

متابعا: «كما تم تقديم مادة إعلامية من عدد من المتخصصين وكانت تشكيلة جميلة من الشباب الى الشباب في مختلف المجالات (الصحافة، التسويق، العلاقات العامة، الإذاعة والتلفزيون».

وتوجه العجمي بالشكر والتقدير الى جريدة «الأنباء» التي تعتبر شريكا استراتيجيا في المبادرة، مشيدا بالدعم الإعلامي للمبادرة منذ بداية انطلاقها، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بغريب على «الأنباء» التي عودتنا دوما على دعم الشباب الكويتي في كل المجالات.

كما قدم الشكر الى وزارة الدولة لشؤون الشباب لدعمها اللامحدود للمبادرات الشبابية الابداعية، كما شكر الشركة المنفذة للمبادرة ميديا فورس.

ونيابة عن الجامعة الأمريكية في الكويت، تحدث عميد كلية الآداب والعلوم في الجامعة د.علي شرارة، موضحا أن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في الكويت بمختلف أقسامها تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو ثروة للمجتمع وتولي اهتماما خاصا بالطلاب الشباب كونه عنصر الحاضر وذخر المستقبل.

وتابع قائلا: ومن هذا المنطلق يأتي حرص قسم الاتصالات والإعلام على مبدأ المشاركة الاجتماعية من خلال الأنشطة وتقديم الخدمات المختلفة ومنها رعاية مبادرة 180 درجة، لاسيما أنها تتناول العديد من الجوانب التي تعتبر محل اهتمام قسم الاتصالات، ولفت شرارة الى أن مبادرة 180 درجة التي أقيمت برعاية وزارة الدولة لشؤون الشباب وبالشراكة مع شركة ميديا فورس تشكل مبادرة خلاقة لدعم فئة الشباب وصقل مهاراتهم وتؤسس لتغيير الذات وتطوير الجوهر الذي من خلاله يتطور الإنسان في عمله ودراسته ويبدع.

وفي حديث خاص لـ «الأنباء» مع الاعلامي «مايك مبلتع» مهند يوسف عبدالرحمن، اعرب عن سعادته بأنه جزء من تلك المبادرة الاعلامية المتميزة التي ساهمت في مساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم الاعلامية.

وأشاد بالطموح الكبير الذي وجده في نفوس المشاركين في المبادرة متمنيا لهم تحقيق كل ما يتمنونه في المستقبل خاصة انهم يتمتعون بحب تطوير مواهبهم ووجه يوسف كل الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على تلك المبادرة وخص بالشكر وزارة الشباب ود.بركات الوقيان وأنس الخليفة ود.فواز العجمي.

ومن ناحيته، أشاد الطالب بالجامعة الأمريكية في الكويت وأمين سر نادي العلاقات الدولية بالجامعة وأحد المشاركين في المبادرة بدر السعيد لـ «الأنباء» بفكرة المبادرة مؤكدا انها عملت على صقل مهارات وخبرات المشاركين في مجال الاعلام واطلاعهم على كل ما هو جديد ومتطور.

وأوضح السعيد ان عدد المشاركين في المبادرة 30 شخصا من مختلف الجامعات لافتا الى ان هدف المبادرة تحويل الهواية الى احتراف.

وتحدثت «الأنباء» مع احدى المشاركات في المبادرة نور الهويدي التي ذكرت ان مبادرة 180 درجة ناجحة بكل المقاييس وساعدت الطلاب على التعايش مع بعضهما البعض لمدة اسبوع كامل وجميعهم اجتمعوا على هدف واحد متمثل في حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة المشاركين في التغيير نحو الافضل.

وذكر الطالب عمر القصاص (طالب في قسم الاعلام بجامعة الكويت) وأحد المشاركين في مبادرة 180 درجة مؤكدا اهمية المبادرة في صقل مهارات الطلاب المشاركين بها واطلاعهم على ابرز التطورات والمستجدات في مجال الاعلام من خلال زيارتهم الى المملكة المتحدة (لندن) لمدة اسبوع كامل وعقد عدد من الزيارات الى مؤسسات اعلامية كبرى والاستماع الى محاضرات قدمها عدد من المتخصصين في مجالات الاعلام والتسويق والعلاقات العامة.

ووجه القصاص جزيل الشكر والتقدير الى القائمين على تلك المبادرة وعلى رأسهم الداعم الرئيسي للمبادرة وزارة الشباب والمشرف العام د.بركات الوقيان والمشرف الاكاديمي د.فواز العجمي وجميع من شارك في إنجاح تلك المبادرة.

ومن جانبه قال الطالب عبدالعزيز العجمي - احد المشاركين في المبادرة والطالب في قسم الاعلام بجامعة الكويت في حديث خاص للـ«الانباء» ان مبادرة 180 درجة ساعدت المشاركين بها على تعلم اساسيات وقواعد الاعلام والمعطيات الايجابية والسلبية في الاعلام وذكر العجمي انه شارك في ورشة العمل التي قدمتها المبادرة عن الاعلام الحديث في فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت ورشة مميزة عادت بالنفع على الحضور.

من أجواء الاحتفال

تم عرض فيديو مرئي اثناء حفل التكريم لتلبية مبادرة 180 درجة لدعوة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مؤتمرهم السنوي الاخير ليكون لها بصمة ومشاركة في المؤتمر، كما تم عرض فيديو مرئي لمبادرة 180 درجة في انشطتها بالكويت ولندن في موسمها الاول.

تكريم صناع النجاح لمبادرة 180 درجة متمثلين في:

وزارة الشباب، الجامعة الأمريكية في الكويت، الشركة المنفذة للمبادرة والشريك الاستراتيجي شركة ميديا فورس، جمعية الصحافيين الكويتيين، جريدة الانباء الكويتية، جمعية العلاقات العامة، الجريدة الالكترونية سرمد، شركة أبوف.

تكريم أشخاص ساهموا في نجاح المبادرة:

د.بركات الوقيان المشرف العام على المبادرة وصاحب الفكرة، المشرف الاكاديمي على المبادرة استاذ الاعلام بجامعة الكويت د.فواز العجمي، مدير قناة الراي الاعلامي الزميل وليد الجاسم، المستشارة في التسويق والعلاقات العامة دانه مدوه، الاعلامي مايك مبلتع «مهند يوسف»، الاعلامي عمر العثمان.

أسماء المشاركين في مبادرة 180 درجة:

حوراء البحراني، دانة حسن، زمزم العلي، مريم العكاري، منال العبوه، محمد القصار، سليمان العنزي، مطلق العجمي، عبدالعزيز العجمي، خالد العجمي، مشعل الكندري، فيصل القحطاني، يوسف الشريدة، مبارك الدوسري، عمران السالم، بدر السعيد، سلمان الخالدي، حسين حيدر، عمر القصار، خالد العماري، محمد الخليفة، صهيب حمادة، نور الهويدي، بيبي الخضري، فجر العوضي، جاسم المسباح، اطياب الشطي، حصة القحطاني، عبدالله العيدي، مريم محمد.

فعاليات مبادرة 180 درجة:

٭ ورشة عمل مسائية في المكتبة الوطنية - لقاء مفتوح مع وزير الاعلام السابق انس الرشيد - السفر الى لندن وزيارة جريدة الشرق الأوسط وحضور ورشة عمل لرئيس تحريرها السابق سلمان الدوسري.

٭ زيارة شبكة سي بي سي الاعلامية والتعرف على تجربتهم وورشة عمل مع مديرة السوشيال ميديا.

٭ زيارة صحفية التلغراف وعقد ورشة عمل د.فواز العجمي.

٭ زيارة قصر باكنغهام وقدم ورشة عمل مع ناشط مواقع التواصل الاجتماعي عمر العثمان - زيارة المدينة الاعلامية في مانشستر وورشة عمل مع د.بركات الوقيان - تم تنظيم زيارات ثقافية وورشة عمل اعلامية في MBC.