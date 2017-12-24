محمد راتب

تتواصل فعاليات مهرجان الموروث الشعبي البحري، بمكرمة أميرية من صاحب السمو الأمير والخاصة بصيد الأسماك (الحداق)، وقد أقامت اللجنة برئاسة الشيخ سالم النواف يوما احتفاليا مفتوحا للمشاركين في المسابقات البحرية ومن محبي هذه الهواية في ديوانية الوطية للصيادين وديوانية الفنطاس بمشاركة رئيس وأعضاء ديوانية الوطية والفنطاس والسالمية للصيادين، حيث شارك العديد من المشاركين في منافسات المهرجان البحري والألعاب الشعبية وشهد الافتتاح تنوعا وتجديدا في الجوائز والمسابقات التي تجمع الرعيل الأول والنواخذة والشباب هواة الصيد البحري.

بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة لمسابقات الموروث البحري الشيخ سالم النواف ان مسابقات الموروث البحري تهدف الى استلهام التراث وإحيائه والحفاظ عليه إرثا للأجيال المقبلة وهو هويتنا وتاريخنا الذي يجب تعليمه لأبنائنا ليتردد صداه من جيل الى جيل، مؤكدا ان فعاليات مهرجان الموروث البحري متواصلة وتم التجهيز والإعداد الكامل للمسابقات البحرية (الحداق) والتي ستنطلق يوم 27 من الشهر الجاري لأول مسابقة للحداق في الوطية، كما ستنطلق يوم 30 مسابقة الجنعد في الفنطاس والهدف منها انجاح الفعاليات البحرية المتنوعة.