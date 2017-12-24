أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن عددا من الوزارات ستعقد اجتماعا صباح اليوم مع ديوان المحاسبة لمعالجة الملاحظات والإجراءات التي تم إقفالها من قبل الوزارات المختلفة عن أعمال السنة المالية 2016/2017.

ويأتي الاجتماع بناء على توجيهات لجنة الميزانيات والحساب الختامي لتلافي أي ملاحظات او مخالفات سجلها «المحاسبة» تجاه الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث أوعزت الوزارات لممثليها بضرورة الاهتمام بملاحظات ديوان المحاسبة وبذل كل الجهود من اجل معالجتها، وأن تكون بندا ثابتا تتم مراجعته في كل الاجتماعات.

وذكرت ان حرص الحكومة في التجاوب مع ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل يأتي في إطار معالجة الملاحظات المتكررة وتلافي ملاحظات أخرى انطلاقا من الحرص على تحسين العمل والتعاون مع كل أجهزة الدولة لمصلحة الكويت.