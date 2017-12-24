أصدر ديوان المحاسبة قرارا بشأن قواعد قبول موظفي الديوان للهدايا والخدمات التي تقدم لموظفيه بحكم وظائفهم استنادا لقانون ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته وقرار رئيس ديوان المحاسبة رقم (9) لسنة 2007 بإصدار دليل أخلاقيات مهنة التدقيق بالإضافة إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 2012 بشأن توجيهات وارشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة عبدالعزيز الهولي أن القرار تضمن 6 بنود أولها حظر قبول أو طلب أية هدية أو خدمة أو ضيافة أو مزايا أخرى لموظفي الديوان ويشمل ذلك المبالغ النقدية أو ما يعادلها في بطاقات الدفع وبطاقات الهدايا والتسهيلات والتخفيضات وكافة أشكال الخدمات بما في ذلك المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المجانية، بالإضافة إلى تذاكر السفر المجانية وخدمات العلاج المجاني وكل ما يقدم على سبيل المجاملة مهما كانت قيمته المادية أو المعنوية.

وأوضح الهولي أن المادة الثانية من القرار استثنت ما جاء في المادة الأولى بخصوص إجازة قبول موظفي الديوان للهدايا التي تقدم لهم في الزيارات الرسمية وعند استقبال ضيوف الديوان التي تقتضي قواعد المجاملة وبروتوكولات الزيارة والمقابلات قبولها، مشيرا إلى ان ضوابط قبول هذه الهدايا هي حظر قبول الهدايا النقدية وما شابهها وأن تكون الهدية المقدمة من حيث قيمتها المادية والأدبية والمعنوية مما يقبل عرفا في مثل هذه المناسبات.