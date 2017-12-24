فرج ناصر

أكدت وكيلة وزارة الخدمات بثينة السبيعي أنه جار تقييم موظفي الوزارة لمنح المستحقين منهم الدرجات بالاختيار خلال الفترة المقبلة.

وأضافت ان الدرجات بالاختيار قد تمنح للذين تتطبق عليهم شروط ديوان الخدمة المدنية وكذلك اللوائح الخاصة بوزارة الخدمات، وجار حصر المستحقين لهذه الدرجات من خلال تقييمهم عبر قطاعاتهم وإداراتهم التي يعملون بها سواء الداخلية او الخارجية.

وأشارت الى ان هناك لجنة مشكلة لهذا الغرض مخولة اعتماد كشوفات المستحقين لهذه الدرجات واختيار من يقع عليهم الاختيار وان الدرجات بالاختيار تمنح للمستحقين وفقا للمسمى الوظيفي والدرجة.

وتوقعت ان تشمل هذه الدرجات بين 400 و600 موظف.