البنك يهتم برعاية ودعم الانشطة والمبادرات التي من شأنها نشر التوعية الصحية وتثقيف المجتمع





في إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية وجهوده الهادفة إلى دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، قام بنك الكويت الدولي برعاية المعرض السنوي الأول للصحة والغذاء وذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقيم تحت عنوان «حياتك في صحتك.. وصحتك في غذائك».

وهدف المعرض الذي أقيم تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي إلى تعزيز الوعي حول أهمية الغذاء الصحي للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر التوعية حول آلية الغذاء لهذه الشريحة بما من شأنه أن يؤمن لهم النمو بصحة سليمة، كما تطرق المعرض إلى دور الغذاء الصحي في مكافحة السمنة، لاسيما بين الأجيال الناشئة.

وتخلل الفعالية العديد من المحاضرات التي تخص النظام الغذائي والغذاء الصحي، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية، وبرامج وفحوصات طبية مجانية للحضور والمشاركين، وعروض الطهي الصحي المباشرة.

وعلى هامش مشاركة الدولي في المعرض، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك نواف ناجيا «لطالما سعينا في الدولي إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بكل الطرق الممكنة، علما أنه في إطار برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية نحن نولي أهمية خاصة برعاية ودعم الانشطة والمبادرات التي من شأنها نشر التوعية الصحية وتثقيف المجتمع عن هذه الفئة، وتسليط الضوء على إنجازات وطموحات ذوي الإعاقة وأهمية دورهم التنموي في المجتمع على جميع الأصعدة».

وتأتي مشاركة ورعاية الدولي لهذه الفعالية امتدادا للعديد من المبادرات المجتمعية التي يشارك بها بهدف دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تماشيا مع استراتيجيته الهادفة إلى نشر التوعية في المجتمع حول أهمية تقبل الاختلافات والتنوع، وتطوير ثقافة التفاعل الإيجابي مع الفروقات البشرية، وتنمية روح المناصرة للقضايا التي تعنى بهذه الشريحة.