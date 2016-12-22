تحت مظلة دعمه لمكانة الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية ولنشر الوعي والمعرفة حول معالم الكويت الأثرية، نظم بنك وربة، البنك الأكثر نموا في الكويت والمنطقة ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق مستويات محلية وعالمية، رحلة إلى أقدم جزر الكويت، جزيرة فيلكا، استضاف فيها الفائزين بمسابقة التصوير.

كان البنك قد أطلق هذه على موقعه (الانستغرام)، شاركت فيها نسبة كبيرة من المتابعين، وبناء عليه تشكلت لجنة من البنك لتقييم الصور المشاركة وتم اختيار 5 فائزين للمشاركة في الرحلة. هذا، ورافق الفائزين وفد من البنك وممثلون عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وخلال الرحلة، أعطي الفائزون فرصة الاطلاع على مهارات التصوير من خلال دورة في التصوير قدمها المصور الكويتي المحترف عبدالعزيز السريع، أرشد خلالها الفائزين حول تقنية تصوير المعالم الأثرية والمهارات الواجب اكتسابها في هذا الإطار، في واحدة من أكثر الجزر أهمية في الكويت حيث كانت محطة تجارية مهمة على الطريق البحري، واعتبرت مركزا دينيا قديما ذا شأن مهم في الخليج خلال العصور القديمة.

وتندرج مبادرة «وربة» تحت جملة من الفعاليات التي ينظمها البنك ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، لدعم مكانة الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية ونشر الوعي بين أركان المجتمع حول الأماكن الأثرية في الكويت وتنوير الأجيال الكويتية بأهمية هذه المعالم والحفاظ عليها وإظهار جماليتها عبر أرشفتها بواسطة التصوير. ويستمر بنك وربة في جهوده المجتمعية عبر تطبيق حلول توعية وثقافة تطول كل فئات المجتمع.