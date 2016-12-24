أعلنت شركة المستشار الهندسي مشاركتها كراعٍ رسمي لمعرض البيت الحديث الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي من 21 ديسمبر الجاري حتى نهايته في القاعة رقم 5 على أرض المعارض الدولية بمشرف، بمشاركة حشد الشركات بلغ 30 جهة مختلفة.

وفي هذا الصدد أكد م. راغب مصطفي مدير عام مجموعة شركات المستشار الهندسي والمتخصصة «بالمصاعد - التكييف - العوازل»، أن المشاركة في معرض البيت الحديث تعد فرصه للالتقاء وتبادل الخبرات بين كل من المستثمرين والمهتمين بمجال الاستثمار والبناء داخل السوق الكويتي، وكذلك لاستمرارية التواصل المباشر مع العملاء المهتمين بهذا المجال.

وأضاف أن مجموعة شركات المستشار الهندسي تأسست عام 2002 كشركة متخصصة في مجال المصاعد والسلالم الكهربائية بجميع أنواعها «كهربائية، سيارات، شحن، طعام، هيدروليك، روملس» والآن أصبحت من الشركات الرائدة في هذا المجال وتساهم في تطوير وبناء وتنمية الكويت، معتمدة في ذلك على ما لديها من امكانات تكنولوجية حديثة في هذا المجال رغم المنافسة وايضا بما تمتلكه من الخبرات المتمثلة في العمالة الفنية الماهرة والمدربة بكفاءة، مما كان له بالغ الاثر فيما وصلت اليه الشركة الآن بحيث اصبحت تضاهي وتنافس بقوة في السوق بمنتجاتها وخبرات طاقمها.

من جهة اخرى، اوضحت مديرة التسويق م. مروة دياب انه تم تجهيز جناح الشركة في المعرض بأحدث النواحي الفنية الحديثة والأجهزة والمعدات التي تختص وتشرح وتسوق لمنتجات ومشاريع الشركة في مجالات بيع وتركيب المصاعد والعوازل والتكييف لتعريف الجمهور والمستهلك الكويتي بالتطور الحاصل في جميع منتجات الشركة وللوقوف على آخر ما توصلت اليه هذه الصناعات ومواصفاتها في هذه المجالات، مشيرة الى ان الشركة من خلال هذا المعرض تسهم وتساعد بفاعلية في ترسيخ وتعزيز صورة الشركة في ذهن العملاء المهتمين بمجال البناء، وذلك لدعم اعمال الشركة للتوسع في اعمالها داخل الكويت.

وأفاد م.ابوالحسن الطنطاوي، مدير مبيعات شركة المستشار الهندسي للتكييف والتبريد المركزي «بأن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو الحصول على اعلى نسبة مبيعات من حجم سوق البناء بالكويت، معتمدة في ذلك على استخدامها أحدث الوسائل التكنولوجية لتخطيط وتوزيع التبريد داخل القسيمة، كما تستخدم الشركة فرق عمل على أعلى مستوى لتنفيذ هذه المخططات، وسوف نقوم قريبا بتوقيع وكالة جديدة تخدم السوق الكويتي من حيث توفير الكهرباء والمساحات على القسيمة، إضافة إلى العديد من المفاجآت الأخرى بانتظاركم».

من جهة اخرى، أكد عضو مجلس الإدارة م.احمد الشراح الدعم الكامل للشركة للوصول بالعملاء الى الرضا التام عن منتجاتنا وخدماتنا، مشددا على أن الشركة حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية العالمية لنيل رضا العملاء دوما، مشيرا إلى أن الشركة ستقدم بعض الخصومات لجميع مؤسسات الدولة والعملاء والشركات.