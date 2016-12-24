الغانم: التكريم حافز لأبناء الكويت والجيل الناشئ

في حفل تكريم أقيم في مبناه الرئيسي، قام بنك وربة ممثلا بالرئيس التنفيذي شاهين حمد الغانم بتكريم القارئ الشيخ خالد العيناتي والذي حصل على المركز الأول من مسابقة أول الأوائل وهي الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن ثاني للقرآن الكريم والتي أقيمت في دولة قطر الشقيقة، والتي تنافس من خلالها 36 متسابقا من 21 دولة يمثلون 3 قارات على مستوى العالم.

وتعقد مسابقة الشيخ جاسم بن ثاني كل 3 سنوات ويتنافس فيها المتوجون بالمركز الأول في كل المسابقات القرآنية الدولية، حيث يتعين على المتسابق أن يكون حاصلا على المركز الأول في إحدى المسابقات الدولية أو مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، فرع حفظ القرآن الكريم كاملا خلال آخر 3 سنوات تسبق السنة التي تعقد فيها المسابقة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم عن سعادة البنك بهذا الانجاز قائلا: «يسر بنك وربة تكريم القارئ الشيخ خالد العيناتي لفوزه بالجائزة الأولى للقرآن الكريم وتفسيره على مستوى العالم، الأمر الذي سيكون بمنزلة حافز كبير لأبناء الكويت والجيل الناشئ من حفظة القرآن للمشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية بغية خدمة كتاب الله تعالى والتشجيع عليه».

ويأتي هذا التكريم من ضمن برنامج بنك وربة الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية بدعم المتميزين من أبناء الوطن الذين يمثلون الوطن خير تمثيل في جميع المحافل.