يقدم فندق ومنتجع موﭭنبيك البدع بمناسبة رأس السنة باقة من العروض المتنوعة التي ترضي جميع الأذواق والتي تشمل الغرف والمطاعم والسبا.

حيث يمكنكم الاستمتاع بألذ البوفيهات وأشهى المأكولات العربية والعالمية التي من شأنها ان ترضي جميع الأذواق في مطاعم الفندق المختلفة، إضافة الى أجواء احتفالية رائعة بمناسبة رأس السنة.

ومن جهة أخرى، أطلق الفندق عروضا مميزة على الغرف، سواء المطلة على البحر أو حمام السباحة شاملة للإفطار وعشاء فاخر بمناسبة رأس السنة.

وقال مدير عام الفندق ماجد جبر بهذا الخصوص: أعد فندق ومنتجع موﭭنبيك البدع مجموعة من الأنشطة الاحتفالية، كما عودناكم بمناسبة رأس السنة الجديدة لتبقى في الأذهان طوال العام الجديد.