أعلن فندق ومنتجع كوبثورن الجهراء عن عروضه الخاصة بعطلة نهاية العام والاحتفال بالعام الجديد، حيث يقدم الفندق خصما خاصا على أسعار الغرف ليصل سعر الغرفة المزدوجة بالإفطار لشخصين لـ 35 دينارا شاملا رسوم الخدمة، كما يخول العرض نزلاء الفندق التمتع بخصم 50% على بوفيه العشاء الغني الخاص بليلة رأس السنة المعد بأيدي طهاتنا المهرة وعلى أنغام الموسيقى الحية.

ويأتي هذا العرض كمبادرة من الفندق لتشجيع السياحة الداخلية ولتحفيز أهالي الكويت لتجربة مرافق الفندق السياحية العالية المستوى من مساحات خضراء وملاعب أطفال وحمامات سباحة ومطاعم ومقاه.

وعلق محمود حسين مدير إدارة المبيعات بالفندق قائلا: «نحرص دائما على المشاركة الجدية بعروض تحوز رضا عملائنا الدائمين واتاحة الفرصة للعملاء الجدد للتعرف على الفندق وتجربة خدماتنا الفريدة ومرافقنا الممتعة حيث يمكنهم بمبلغ إضافي بسيط ترقية غرفهم إلى شاليه بمساحات رحبة يتسع للعائلات الكبيرة وحديقة خاصة يسمح فيها بالشواء». يقع الفندق داخل منتجع سليل الجهراء السياحي على الدائري السادس في منطقة الجهراء الذي يحتوي على واحد من أرقى مراكز التسوق في شمال الكويت بالإضافة إلى مدينة ملاهي للأطفال وبحيرات صناعية ومقاه ومطاعم ومركز سيتي سنتر. كما أعلنت إدارة الفندق عن عودة ليالي المأكولات البحرية يوم الخميس من كل أسبوع حيث يستمتع ضيوف الفندق ومرتادوه ببوفيه عشاء خاص من أشهى المأكولات البحرية الطازجة مع الموسيقى الحية في أجواء ساحرة من الخدمة الراقية.