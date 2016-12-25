مطاعم شيراتون وفوربوينتس شيراتون استعدت بقوائم طعام فاخرة





يستقبل فندق شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت، ومطاعم شيراتون الكويت لدى الأفنيوز موسم الأعياد والسنة الجديدة في ظل أجواء عائلية مفعمة بالفرح وفخامة الضيافة الأصيلة من خلال مطاعمه العريقة والمتنوعة التي تمتد على نطاق واسع من شيراتون الكويت إلى الأفنيوز، أكبر مجمعات التسوق في الكويت وتدعوكم للاستمتاع بأجمل الأوقات برفقة العائلة والأصدقاء.



وقد استعدت مطاعم شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت بقوائم طعام فاخرة معدة خصيصا لهذه المناسبة في أجواء عائلية دافئة وحالمة بسنة جميلة تحمل معها بشائر الخير.



ويستقبلكم مطعم الحمراء العالمي ببوفيه عامر والأطباق العالمية لهذه المناسبة، كما يرحب برواده مطعم ريكاردو الشهير وسط أجواء كلاسيكية وفاخرة وأطباق إيطالية منتقاة ومحضرة على أيدي أمهر الطهاة الطليان كما أما مطعم الطربوش اللبناني العريق فيرحب بكم لتتمتعوا بأفضل المازوات الباردة والساخنة وأشهى المأكولات اللبنانية في أجواء تقليدية مميزة كما يرحب بكم مطعم بخارى الهندي ليقدم كنزا غنيا من الأطباق المحضرة بأجود أنواع التوابل، كذلك مطعم شهريار بأصنافه الشهية وأطيب المشاوي الإيرانية مع خبز التنور الساخن.



هذا، ويستقبلكم المقهى الإنجليزي بأجوائه الراقية حيث النكهة الأصيلة للشاي الانجليزي مع تشكيلة من حلويات السكونز الشهية والمأكولات الخفيفة.

أما فندق فوربوينتس شيراتون الكويت فيقدم لرواده أجواء مميزة لاستقبال رأس السنة الجديدة، حيث البوفيه المتنوع في مطعم السيف والمعد خصيصا لموسم الأعياد، أما بيتزاريا لاماما المفضلة لدى الجميع فترحب بكم من خلال أشهى أنواع البيتزا المحضرة من المكونات الطازجة والمخبوزة بشغف على الحطب، إضافة إلى تشكيلة المقبلات الغنية الأنتيباستي في أجواء تقليدية بنكهة حقيقية للريف الإيطالي الساحر.

ويستقبل مجمع الأفنيوز رواده بأجواء مميزة وطابع فاخر، فترحب بكم مطاعم شيراتون الكويت كعادتها على طريقتها المعهودة وطابعها المميز بأجواء مفعمة بالفخامة وبتقديم أشهى المأكولات وألذ الأطباق وأرقى أنواع الخدمة.

وفي هذه المناسبة يتقدم كل من المدير العام في فندق شيراتون الكويت فهد أبو شعر والمدير عام في فندق فوربوينتس شيراتون الكويت منير عامر، والإدارة التنفيذية وكل الموظفين بالتهاني من الكويت الحبيبة وأهلها الكرام وجميع المقيمين على أرضها الطيبة، متمنين سنة خير للجميع وكل عام وأنتم بخير.