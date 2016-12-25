أعلنت كيدزانيا الكويت، مدينة الأطفال النموذجية المصغرة للتعليم الترفيهي اليوم عن تعاونها مع «ذات السلاسل»، وهي العلامة التجارية الشهيرة في منطقة الخليج والشرق الأوسط المختصة بنشر وتوزيع الكتب، كالراعي الرسمي للركن الإبداعي لدى كيدزانيا.

وتماشيا مع أهداف كيدزانيا في إلهام قلوب وعقول الأطفال بشعلة العلم والمعرفة، ورؤية شركة «ذات السلاسل» بتشجيع حب القراءة والاستطلاع، وإدراك كيدزانيا لأهمية وجود شريك استراتيجي في هذا المجال، اتفق الجانبان على التعاون معا بهدف تشجيع الأطفال على القراءة عبر دمج الأنشطة التعليمية بطابع ترفيهي ممتع.

وفي الركن الإبداعي، سيتم تحفيز الأطفال على استخدام مهاراتهم الإبداعية في تصميم فنون وحرف يدوية مرحة ومستوحاة من مضمون القصة التي قاموا بالاستماع إليها من قبل الراوي، هذا النشاط الممتع سيمكن الأطفال أيضا من تطوير قدراتهم في الاستماع، والتفكير النقدي والتحليل والتركيز، وتشجيعهم على الاعتماد على الخيال لفهم تفاصيل القصة التي ذكرها الراوي.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس قطاع الترفيه والتسلية في شركة محمد حمود الشايع، فرناندو ميدروا: «انطلاقا من كون كيدزانيا علامة تجارية تعليمية يعني أن جميع الأنشطة الجديدة التي نقوم بتطويرها لابد أن تهدف إلى تطوير التجربة التعليمية التي يتلقاها الأطفال لدى زيارتهم إلى كيدزانيا.



هذا التعاون مع ذات السلاسل، العلامة التجارية الرائدة إقليميا في المجال التعليمي، سيمكننا من مساعدة الأطفال على التفاعل مع الكتب بشكل أفضل بينما سيعمل في الوقت ذاته على تحفيز مخيلتهم ومهاراتهم الإبداعية عبر تزويدهم بنشاط ترفيهي ممتع».



من جهتها، قالت مديرة التسويق في مكتبة ذات السلاسل، هبة منصور: «نسعد في شركة ذات السلاسل أن يضاف لها محطة نجاح جديد في كيدزانيا، آملين أن يساهم هذا التعاون بخلق جيل واع يعشق الثقافة ويستمتع بالبحث عن المعلومة».



ولتزويد الأطفال بمحتوى تعليمي منوع يثري تجربتهم التعليمية، ستقوم ذات السلاسل بتزويد الركن الإبداعي لدى كيدزانيا بقصة جديدة بشكل ربع سنوي، مستوحاة من الكتب الأكثر مبيعا لدى محلاتها، والتي ستلهم الأطفال على تصميم حرف وفنون يدوية جديدة بناء على كل قصة، كما سيتغير النشاط في الركن الإبداعي على مدار العام بناء على البرامج المختلفة التي تقام في كيدزانيا، مثل البرنامج البيئي أطفال من أجل عالم أفضل، والمخيم الصيفي، ومهرجان الشتاء، ويستقبل الركن الإبداعي لدى كيدزانيا الأطفال من عمر 4 الى 14 عاما.