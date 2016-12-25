الحد من تفاقم المشكلات البيئية والمساهمة في نشر الوعي البيئي





قام البنك التجاري بتقديم الرعاية لحملة «الكويت واحة خضراء» لتنظيف شواطئ الصليبخات والدوحة وعشيرج التي تنظمها محافظة العاصمة على مدى 4 شهور بالتعاون مع إدارة شرطة البيئة وعدد من الجهات في القطاعين الخاص والتطوعي.

وتأتي هذه الرعاية استكمالا للترتيبات التي قام بها البنك مسبقا مع محافظات الكويت ومنها محافظة العاصمة بهدف تقديم كافة سبل الرعاية والدعم والمساندة للفعاليات المجتمعية التي تنظمها محافظات الكويت والتي تصب جميعها في خدمة المجتمع والمواطن وتساهم في المحافظة على البيئة.

وبهذه المناسبة أكد محافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا أهمية اضطلاع المؤسسات الاقتصادية بمسؤوليتها المجتمعية، مثمنا حرص إدارة البنك التجاري على الممارسة الفاعلة لهذا النهج القويم من خلال الشراكة الناجحة والدعم والتواصل الذي يحرص عليه «التجاري» مع مؤسسات المجتمع المدني والذي تمثل في رعاية البنك ودعمه الجدير بالشكر والتقدير للعديد من الفعاليات والأنشطة النوعية التي تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، مشيرا في هذا الصدد الى أن الحملة تهدف إلى توجيه رسالة توعوية تسلط الضوء على البيئة وتطبيق قانون حماية البيئة حفاظا عليها من التعديات الجائرة.

وبدورها، قالت مساعد المدير العام إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع: «يسعى البنك دائما إلى دعم الفعاليات المجتمعية العامة التي تصب في خدمة المجتمع والمواطن، لافتة الى أن دعم البنك لهذه الحملة جاءت لتنسجم مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في المحافظة على البيئية والحد من تفاقم المشكلات البيئية والمساهمة في نشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع فضلا عن تكوين علاقة شراكة مع المنظمات الحكومية وتلك المعنية بحماية البيئة بما يعزز من الجهود المبذولة للحفاظ عليها».