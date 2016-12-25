يحتفل مطعم «زافران» بالعام الجديد 2017 على وقع أنغام حية لفرقة موسيقية، كما يقدم تشكيلة من ألذ الأطباق والمأكولات الحائزة على العديد من الجوائز.



ويوجه مطعم «زافران» الدعوة للعائلات والأصدقاء لقضاء أوقات ممتعة لا تضاهى مع مجموعة متميزة من الأطباق التقليدية المستوحاة من شمال غرب شبه القارة الهندية، بمكوناتها الطازجة عالية الجودة والمحضرة باستخدام أجود أنواع التوابل الهندية الشهيرة.

ويقع مطعم «زافران» ضمن مجمع مطاعم لايت بالمهبولة، ويترأسه فريق من أمهر الطهاة وأكثرهم خبرة، وتتضمن قائمة الطعام الخاصة بليلة رأس السنة مجموعة متنوعة من المأكولات التي ترضي أذواق محبي الأطباق الهندية.

ويركز «زافران» على الوجبات ذات النكهات المتعددة المميزة والخفيفة على المعدة في نفس الوقت، ويمكن للزوار الاختيار من بين مجموعة واسعة من أطباق «كباب التندوري» والاستمتاع بطعم طبق «البرياني» الخاص بمطعم «زافران» الحائز جائزة مرموقة، بالإضافة إلى طبق «الدجاج بالزبدة»، حيث تمتزج كل الأطباق بالنكهات الغنية الأصيلة، ويأتي مع الوجبة مخللات مصنعة ومحفوظة محليا، وخيارات واسعة من العصائر والحلويات الشهية مع لمسات «زافران» الخاصة.



ويتصف المطعم بتصميم داخلي عصري أنيق مع طابع «زافران» العريق بما في ذلك مطبخ «واو»، الذي يتيح للزوار مشاهدة الطهاة أثناء تحضير أطعمتهم المفضلة.



وقد تم إعداد قائمة الطعام في مطعم «زافران» بعناية فائقة لتوفر للزوار أشهى الأطباق الهندية بمذاق لذيذ لا ينسى.

ومع بدء العد التنازلي لاستقبال للعام الجديد 2017، سيحظى الزوار بقائمة مأكولات شهية بدءا من أطباق «كباب التندوري» الشهية والكاري، وانتهاء بالمذاقات الخاصة مثل «لال ماس» و«روجن جوش» والبرياني المعطر، والأطباق الخاصة بأسلوب «زافران» المميز مثل «الو تيكي» و«الدجاج بالزبدة»، إضافة إلى العديد من الأطعمة الفاتحة للشهية التي تجلب المسرة، والأجواء المدهشة المحببة إلى النفس، فضلا عن الخدمة الاستثنائية التي يحرص المطعم على تقديمها للزوار، وتبدأ أمسية الحفل الساعة 7.00 مساء.