في أجواء ميلادية مبهجة احتفل فندق ان اند غو كويت بلازا بإضاءة شجرة عيد الميلاد مساء يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2016، مما يشكل نقطة انطلاق بارزة لبدء العديد من النشاطات الاجتماعية والاحتفالية الأخرى التي تشمل، ولا تقتصر، على العديد من الفعاليات مثل عشاء ليلة عيد الميلاد يوم 24 من الشهر وغداء يوم عيد الميلاد يوم 25 من الشهر في مطعم الدالة وهو عبارة عن بوفيه غني مع تقديم التركي بقيمة 12 دينارا للشخص الواحد، وعشاء ليلة رأس السنة الجديدة يوم 31 من الشهر في مطعم الدالة، حيث سيتضمن بوفيها غنيا من المأكولات البحرية، عروضا موسيسقية ترفيهية، واجواء احتفالية والعديد من المفاجآت مقابل 20 دينارا للشخص الواحد، او يمكنك التمتع بلاإقامة في احدى الغرف المزدوجة الديلوكس في الفندق لشخصين والاستفادة من بوفيه عشاء ليلة رأس السنة، بوفيه افطار وغداء في مطعم الدالة، حجز مبكر للغرفة ومغادرة متأخرة مقابل 70 دينارا فقط... مع خصم 15% لجميع الحجوزات قبل 15 ديسمبر.