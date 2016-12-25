جهود مستدامة خصوصاً للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

انطلاقا من التزامها باستدامة ومسؤولية الشركة الاجتماعية، شاركت مجموعة الساير القابضة في أول مهرجان للاطفال بمناسبة اليوم العالمي للاطفال بالتعاون مع اليونيسيف، من خلال رعايتها لجناح مركز الخرافي لأنشطة الأطفال (AKAKC)، مؤسسة سند كويتي للاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحضر المهرحان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الشيخ محمد العبدالله، وممثلون من مكتب الانماء الاجتماعي بالكويت، وفد من اليونيسيف، زينب التويمي بنجلون ـ ممثلة من الأمم المتحدة، رئيس العمليات بمجموعة الساير بينغت كورت شولتز، نائب مدير مجموعة التميز المؤسسي نهاد الحاج علي وفريق التميز المؤسسي.

خلال حفل الافتتاح، تفضل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الشيخ محمد العبدالله بتكريم مجموعة الساير القابضة، وأشاد بالتزامهم الجاد لدعم مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة وقامت ممثلة الأمم المتحدة زينب التويمي بنجلون ووفد اليونيسيف بتقدير نهج مجموعة الساير لدعم مدارس الاحتياجات الخاصة وخلق الوعي تجاه حقوق الأطفال.

وبهذه المناسبة، صرح مدير عمليات مجموعة الساير القابضة بينغت كورت شولتز قائلا: «أعمال الساير التجارية مرتبطة بعمق بخطة الاستدامة، إن أفكارنا الخاصة بالاستدامة تشجعنا على نشر الوعي ودعم الاحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي نعيش فيه.



إن مثل هذه المبادرات العالمية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية تشجع فريقنا، عملاءنا ومجتمعاتنا للمشاركة بصدق، ونحن نؤمن بأن كل يوم هو فرصة لنكون أفضل ونقوم بإثبات ذلك من خلال قيمنا وأفعالنا كمؤسسة».

وجذب هذا الحدث الحيوي والمرح الذي أقيم في مجمع الأفنيوز أكثر من 10000 زائر تتضمن شخصيات مهمة، الأطفال، أولياء الأمور، بالاضافة الى مشاركة مكتب تطوير الكويت الاجتماعي، برنامج الكويت الوطني لحماية الطفل، جمعية الهلال الاحمر الكويتية والشركات لدعم وتعزيز رسالة اليونيسيف لحقوق الطفل.

وقال نائب مدير مجموعة التميز المؤسسي م.نهاد الحاج علي: «إننا فخورون بالمشاركة في مثل هذه الحركة، لخلق الوعي تجاه الحاجة الى تطوير الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لإظهار مواهبهم وضمان تلقيهم الاهتمام والرعاية من المجتمع».

وقدم مركز الخرافي لأنشطة الأطفال (AKAKC) نشاطات تفاعلية تتضمن الحرف اليدوية، الرسم على الحقائب والصناديق الخشبية، نسج الشالات وصياغة الحلي وعرضها للبيع.



هذا الامر شجع الزوار على استكشاف الخدمات التي تقدمها المدارس مسلطين الضوء على مكان الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.



تتضمن نشاطات مركز الخرافي لأنشطة الأطفال خدمات الترفيه، اعادة التأهيل والتدريب للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من عمر 4 سنوات حتى 13 سنة.

وقد عبر الاطفال عن فرحتهم لتلقي الهدايا التي تشمل علبة ألوان للرسم، عسلا لموسم الشتاء وبطاقات ألعاب ماجيك بلانيت مسبقة الدفع وتم تشجيع الاطفال على التعاطف مع الاشخاص من ذوي الاعاقات وزيادة الوعي الاجتماعي لبناء جيل واعد من الشباب لدعم مبادرات الساير.