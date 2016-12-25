ليس هناك أفضل من استقبال أول أيام العام الجديد برفقة الأحبة





يستقبل فندق «مارينا الكويت» زواره المحتفلين بقدوم العام الجديد 2017، بمجموعة من الفعاليات والعروض الرائعة، بدءا من سهرة ليلة رأس السنة المذهلة والعشاء الفاخر إلى باقات الإقامة الفندقية المذهلة.

وباختيار هذا الفندق، سيحظى الزوار بفرصة استثنائية للاحتفال بالعام الجديد أكثر من أي عام مضى، حيث يعتبر الفندق المكان المثالي للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة ضمن أجواء متميزة غنية بالمرح برفقة أفراد العائلة والأصدقاء تحت الأضواء المتلألئة ونسمات الهواء المنعشة على ساحل الخليج العربي.

ويضم فندق «مارينا الكويت» عددا من المطاعم المميزة التي ينفرد كل منها بفنون طهي متقنة تحوز رضا الزوار من أصحاب الذوق الرفيع، مع قوائم الطعام الشهية المعدة خصيصا، كما يتميز الفندق بأجواء احتفالية تغمر الزوار بالبهجة والسرور.

وللاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، ليس هناك أفضل من مطعم The Six Palms ومطعم «Atlantis» لسهرة تبقى ذكراها السارة في قلوب الزوار مع بوفيه عشاء بطراز عالمي مستوحى من الطريقة الخاصة في إعداد الأطباق المتبعة في فندق مارينا، وبسعر 28 دينارا فقط للشخص الواحد.

ويوجه فندق «مارينا الكويت» الدعوة لزواره لتدليل أنفــسـهم وقضاء عطلة نهاية العـام مع عائلاتهم وأحبائهم بباقات الإقامة الفنـدقية للعام الجديد، حيث يـبدأ سعر الليلة الواحدة لشخصين شاملة بوفـيه الإفطار والعشاء في مطعم «سيكس بالمز» أو «أتلانتيس» من 170 دينارا كويتيا.

ليس هناك أفضل من استقبال أول يوم من العام الجديد برفقة الأحبة، مع بوفيه غداء لجميع أفراد العائلة مع تشكيلة لذيذة من المأكولات العالمية وأشهى الحلويات والعديد من المفاجآت في مطعم «أتلانتيس».

كافئ نفسك واغمر يومك الأول من العام الجديد بالفرح والسرور في تجربة فاخرة بزيارة فندق «مارينا الكويت» وتمتع بمزيد من المرح البهجة.