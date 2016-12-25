تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي وبحضور ممثلة الوزارة الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة في الكويت د.ماجدة القطان وبمشاركة العديد من الشركات المختصة من الكويت والدول الأوروبية، قام بنك وربة بالمشاركة وتقديم الرعاية البلاتينية للمعرض السنوي للصحة والغذاء وذوي الاحتياجات الخاصة في دورته الأولى يومي 18 و19 الجاري بقاعة سلوى الصباح في فندق المارينا.

وخلال مشاركته في المعرض، أقام «وربة» الانشطة المصغرة داخل جناح البنك حيث تم تصوير زواره ليحصلوا على الصور فورا من خلال استديو تصوير مصغر، وحظيت تلك الأنشطة بإعجاب الحاضرين والقائمين على المعرض الذين قاموا بتكريم البنك شاكرين له دوره في إنجاح المعرض.

ويهدف هذا المعرض إلى إلقاء الضوء على أهمية الغذاء الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة وماهية آلية الغذاء لهذه الفئة والتعريف بدور الغذاء الصحي في مكافحة السمنة لاسيما بين الأجيال الناشئة في ظل تصنيف الكويت لأعلى المراتب في نسبة السمنة على الصعيد الاقليمي، اضافة الى ذلك، شكل هذا المعرض منصة للتعاون وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والشركات العالمية الموجودة من أجل تعزيز المفهوم السليم للحياة الصحية والتركيز على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وسليم.

ويحرص بنك وربة من خلال برنامجه الرائد في المسؤولية الاجتماعية على دعم المجتمع الكويتي على اختلاف شرائحه لنشر الثقافة والتوعية الصحية من خلال رعايته للعديد من الفعاليات الاجتماعية التي تركز على توفير الحلول المصممة لخدمة المجتمع وتحقيق أعلى قدر من الفائدة على مختلف الأصعدة.