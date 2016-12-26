في إطار استمرار صيدليات رويال في أداء رسالتها نحو الدعم المجتمعي لكل الفئات داخل المجمع الكويتي التي بدأتها المجموعة في العام السابق، حرصت إدارة مجموعة صيدليات رويال على اختيار حدث مهم وفاعلية خاصة غير مسبوقة وذلك قبل نهاية العام وقررت وحدة المساندة المجتمعية بالمجموعة القيام بحدث فريد يعبر عن الرغبة الحقيقية للمجموعة في رد الجميل للمجتمع الكويتي بمواطنيه ووافديه باعتبارهم السر الحقيقي وراء انتشار ونجاح صيدليات رويال واحتلالها المركز الأول كأكبر مجموعة صيدليات بالكويت، وكان القرار بتقديم عرض خاص لتوزيع كرسي متحرك مجاني على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن فوق 65 عاما، وقد كانت الخطة ببث العرض على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالصيدليات ثم نشره إعلاميا عن طريق الصحف ولكن حدث ما لم تتوقعه المجموعة حيث فوجئت المجموعة بالتفاعل غير المسبوق لآلاف المواطنين وقاموا ببث العرض على وسائل التواصل الاجتماعي ما ساعد على انتشار سريع غير مسبوق أدى إلى توافد المكالمات بشكل مكثف على الخط المباشر 1881010 ما اضطر المجموعة إلى تعديل وسيلة الاتصال الى التسجيل بكل فروع الصيدليات المنتشرة بكل مناطق الكويت وأسفر هذا التعديل عن زيادة رقعة الراغبين في الحصول على العرض بشكل أكبر والتسهيل عليهم لتسجيل بياناتهم ما أدى لسهولة التلبية وزيادة العدد المطلوب من الكراسي لتغطية الطلب الكثيف من جمهور المتعاملين مع صيدليات رويال.

ونظرا لنفاد الكمية، قامت المجموعة بطلب أعداد اخرى بشكل سريع ومع ذلك نفدت، ما اضطر المجموعة لتقديم شكر واعتذار لكبار السن واستمر العرض فقط لذوي الاحتياجات الخاصة واستمر التفاعل بشكل أقوى وتوالت الإشادة بالعرض والمطالبة بمزيد من العروض.

وقامت المجموعة بتقديم خدمة توصيل الكرسي لذوي الاحتياجات الخاصة بأماكن سكنهم في حال تعذر قيامهم أو أي من ذويهم بالذهاب إلى الصيدلية للحصول على الكرسي واستمر العرض خلال شهر ديسمبر وتعدت الكمية الموزعة بالفعل حدود الـ 1000 كرسي، ومازال العرض قائما.

وفي هذا السياق، قالت مديرة التسويق بمجموعة رويال الطبية ناردين رزق الله، إن احتلال مجموعة صيدليات رويال المركز الأول كأكبر مجموعة صيدليات بالكويت جاء تتويجا لجهود أكثر من 20 عاما من التخطيط والمتابعة والدراسة المضنية للسوق الكويتي ووضع خطة انتشار مدروسة التزمت المجموعة بها لفتح فروع تغطي كل انحاء الكويت، وقام فريق التسويق بالمجموعة بوضع خطة خمسية متكاملة تهدف إلى تسجيل المجموعة كعلامة تجارية واحتلالها المكانة الطموحة التي تسعى لها إدارة المجموعة وتم تنفيذ الجزء الأول من الخطة بحسب الجدول الموضوع مسبقا.

وبعدما تحققت الخطوة الأولى باحتلال المجموعة كأكبر مجموعة صيدليات بالكويت، بدأ التخطيط للخطوة التالية وهي تأسيس وحدة المساندة المجتمعية بقسم التسويق والتي تهدف للمشاركة الفعالة في أنشطة مجتمعية يكون غرضها الأساسي الوصول لكل شرائح وقطاعات المجتمع الكويتي والمساهمة مع هيئات المجتمع المدني بالكويت في تأدية رسالتها نحو المواطن الكويتي والمقيم داخل الكويت ومساندة الفئات التي قد تحتاج لمساندة ودعم وبدأت الخطة في العام السابق بتقديم عرض جهاز السكر لمرضى السكري والذي يحتل المركز الأول من حيث الانتشار داخل المجمع الكويتي وكذلك دعم ذوي الاحتياجات الخاصة خلال شهر نوفمبر 2015، بالتعاون مع مركز فوزية السلطان من خلال المشاركة في ماراثون RUNQ8 الذي أقيم بفندق المارينا وتقديم عرض خاص للتبرع بقيمة خصومات مبيعات الصيدليات بالكامل لصالح مركز فوزية السلطان واستمرت الحملة لمساندة أمراض الشيخوخة والحساسية وكان ذلك تماشيا مع الفاعليات العالمية لمكافحة الأمراض المزمنة.

بدوره، قال المدير التنفيذي للمجموعة د.رفعت حليم إن حجم الاستجابة والإشادة غير المتوقعة وغير المسبوقة وضعت على عاتق المجموعة عبئا أكبر لتقديم المساندة المجتمعية لكل فصائل المجتمع الكويتي.

وأضاف: وقد ساعد على تنامي دور وحدة المساندة المجتمعية انتشار الصيدليات في كل مناطق الكويت ما مكنها من التفاعل مع كل شرائح المجتمع وبالتالي استقراء الاحتياجات المجتمعية الملحة والضرورية ما يمكن المجموعة باعتبارها واحدة من المؤسسات الداعمة بالكويت من أداء دورها المجتمعي بالتعاون مع كل الجهات الداعمة للمجتمع المدني للوصول إلى مجتمع متكامل متكافل قائم على التمازج والانسجام بين كل الفئات والفصائل بما يضمن تقديم نموذج مجتمعي راق يمكن الكويت من احتلال مكانتها المرجوة والمستحقة إقليميا وعالميا.

وناشد د.رفعت حليم كل الجهات والمؤسسات الداعمة والراعية لمختلف الشرائح التقدم لوحدة المساندة بمجموعة رويال لطرح الأفكار وتبادلها لتحقيق قدر اكبر من التأثير المجتمعي بالفكرة والمعني قبل الدعم المادي حتى نتمكن من تأدية رسالتنا نحو هدف الوصول إلى مجتمع تكافلي متكامل يستوعب الشرائح ذات الاحتياجات الخاصة بداخله، ويأتي ذلك إيمانا بتوجيهات صاحب السمو الأمير ووزارة الصحة ورجالها بالاهتمام بالإنسان الكويتي أينما كان موقفه وأيا كان احتياجه، وذلك تحقيقا لشعار صيدليات رويال «قريبون.. أينما كنت».