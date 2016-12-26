أقام مستشفى دار الشفاء حفلا تكريميا لجميع العاملين به بقاعة سلوى الصباح بفندق المارينا، وذلك بمناسبة حصول المستشفى على شهادة الاعتماد الماسي من مجلس الاعتماد الدولي الكندي في مجال الرعاية الصحية (ACI) التي تعد جهة عالمية رائدة في مجال تقييم مستوى جودة الرعاية الصحية.

فقد استطاع المستشفى أن يحظى بهذا الاعتماد نتيجة لتطبيقه أعلى معايير الجودة العالمية المتبعة في مجال الرعاية الصحية.

حضر الحفل عدد كبير من العاملين في مستشفى دار الشفاء وعلى رأسهم نرجس اليوسفي عضو مجلس إدارة مستشفى دار الشفاء، بدر جراق نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد نصر الله الرئيس التنفيذي بمستشفى دار الشفاء وعدد من أعضاء مجلس الإدارة في المستشفى.

بدأ الحفل بكلمة ألقاها أحمد نصر الله الرئيس التنفيذي في مستشفى دار الشفاء، حيث أشاد خلالها بالمجهود والعمل المضني الذي بذله كل عضو في فريق عمل المستشفى من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين لتحقيق هذا الإنجاز والوصول بالمستشفى إلى أعلى معايير الجودة والأمان والسلامة العالمية.

كما أشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس قدرات فريق العمل في المستشفى ومستوى الإمكانات البشرية والتقنية والإدارية الموضوعة في خدمة المرضى، فهو يمثل رسالة التزام تجاه أهلنا في الكويت بأن المستشفى لن يتوانى عن استكمال مسيرة تطويره ليظل دوما المقصد الأول للحصول على خدمات طبية متميزة.

عقب ذلك، ألقت نرجس اليوسفي عضو مجلس إدارة مستشفى دار الشفاء، كلمة رحبت خلالها بالحضور وعبرت خلالها عن فخرها بكل فرد شارك في هذا الإنجاز الذي لم يكن ليتحقق لولا العمل المستمر والمجهود المضاعف الذي بذله جميع العاملين للارتقاء بخدمات المستشفى بما يتناسب مع المعايير العالمية والذي مكننا في النهاية من الحصول على أعلى مستوى اعتماد يمكن أن يتم منحه من قبل مجلس الاعتماد الكندي وهو الاعتماد الماسي.

وفي نفس السياق، قال د.يوسف الظفيري رئيس الهيئة الطبية بمستشفى دار الشفاء: على مدى السنوات الأخيرة، برهن مستشفى دار الشفاء عن أصالته وأنه مؤسسة موثوقة حيث يكون المريض وعائلته مركز الاهتمام والرعاية، حيث يتم تقديم الخدمات من قبل فريق متنوع ومختص من مقدمي الرعاية الصحية باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق الممارسات الصحية الموصى بها عالميا.

إن التزامنا المستمر والثابت في مستشفى دار الشفاء للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة مكننا اليوم من الحصول وبجدارة على شهادة الاعتماد الماسي من مجلس الاعتماد الكندي الدولي.

ومازالت رحلتنا مع الجودة مستمرة ونسعى حثيثا ليكون المستشفى معيارا لاعتماد الجودة في المنطقة.

تخلل الحفل عرض مقاطع فيديو لمشاركة التهاني بين عدد من العاملين بمختلف الأقسام الطبية والإدارية، سحوبات على قسائم شرائية للحاضرين بالحفل والعاملين في المستشفى، بالإضافة إلى تكريم عدد كبير من العاملين في المستشفى الذين كانت لهم مشاركة فعالة خلال عملية الاعتماد بالدروع التذكارية والهدايا العينية.