البدران: الفوز فخر للكويت وشعبها والعيناتي مثال يحتذى به

كرمت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، القارئ خالد جاسم العيناتي بجائزة «أول الأوائل» الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم والتي شارك فيها متسابقون من 21 دولة عربية وإسلامية وقيمتها مليون ريال قطري، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية VIVA م.سلمان البدران بتقديم درع تكريمية للشيخ العيناتي وجائزة تقديرية، مشيرا إلى أن «هذا الفوز هو فخر للكويت وشعبها، ومثال يحتذى به، ودعا المولى عز وجل أن يمن على الشيخ خالد العيناتي بالمزيد من التألق والنجاح والإبداع».

وشهدت هذه المسابقة المبتكرة التي جمعت أوائل المسابقات القرآنية الدولية تنافسا قويا بين 37 متنافسا حافظا لكتاب الله العزيز وقد تأهل منهم 10 إلى المرحلة النهائية قبل تتويج الشيخ العيناتي الذي سلمه الجائزة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري د.غيث بن مبارك الكواري.

يذكر أن الدورة الأولى من مسابقة «أول الأوائل» الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم شهدت مشاركة متسابقين من الكويت وقطر والسعودية ومصر وفلسطين والجزائر وتونس والأردن والصومال وليبيا والسودان والبحرين والمغرب وموريتانيا وبنغلاديش ونيجيريا وتشاد ومالي وتركيا وماليزيا والكاميرون.

تعتبر VIVA أحدث مشغل لخدمات تكنولوجيا الاتصال في الكويت، حيث تقدم مجموعة متكاملة من حلول الاتصال المتنقلة.

ومنذ دخولها السوق الكويتي في ديسمبر 2008، اكتسبت VIVA مركزا مرموقا في سوق الاتصالات، وتسعى VIVA لأن تجعل التواصل أسهل عن طريق توفير تكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات والترفيه في إطار يهدف للتأثير الإيجابي على حياة العميل، كنهج أساسي لنجاحها، وأن تكون العلامة التجارية الأولى في الكويت من خلال توخي الشفافية، الحيوية، الإرضاء والتفاعل.

وهي تستحوذ على نسبة متزايدة من العملاء عن طريق توفير مجموعة مبتكرة من الخدمات ذات القيمة المضافة.

وتقدم VIVA خدمة الإنترنت المتنقل بسرعة تصل إلى 100 ميغابايت في الثانية، والفضل كله يعود لامتلاكها أفضل وأحدث شبكة اتصال من تقنيات الجيل الرابع 4GLTE المتطورة في الكويت.