مختارات متنوعة من الساعات والمجوهرات الرفيعة المستوى

أعلنت دار بوشرون أن تعلن عن افتتاحها الكبير لبوتيكها في بريستيج – الأفنيوز 20 الجاري.

ولكون بوشرون - الكويت الدار الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، فإنه يتيح المجال لاكتشاف مجموعة أيقونات الدار وكذلك القطع المصممة حصريا، كما وأنه يتيح المجال للدار لتقديم تاريخه وأسطورته من خلال متحف في قلب الأفنيوز- أكبر وجهة للتسوق في الكويت.

وقد باشر البوتيك استقباله للعملاء منذ 25 أغسطس الماضي وحقق مذ ذاك الكثير من النجاح.

بوشرون أوتيل: تحية خاصة للنور

استلهمت واجهة الدار في الأفنيوز من بوتيك بوشرون التاريخي في المبنى 26 في قلب ساحة فاندوم الشهيرة في باريس، حيث اعتمدت الدار الأسلوب الباريسي العريق الذي يشتهر بواجهاته الرخامية ذات اللون الأبيض، حيث وبمجرد دخول العملاء يبدأ مشوارهم في اكتشاف هذا الفن الاستثنائي في أجواء مريحة يغلب عليها اللونان الأبيض والشامبين تعززهما الإضاءة المتميزة للمتجر الشهير، وفي أرجاء الدار يتملك العميل شعور بأنه في أحد الصالونات الباريسية المتألقة، وتهدف بوشرون لجلب باريس وأجوائها لقلب الأفنيوز، لتمنح العميل تجربة تسوق فريدة.

وتعليقا على الافتتاح، صرحت هيلين بويليت داسان، رئيسة الدار قائلة: «بوشرون مستمر في تطوير انتشاره في منطقة الشرق الأوسط، وتوسعة عملياته في المنطقة، شكرا للدعم الكبير من قبل شركائنا، إن من أولوياتنا في الدار ما نتركه من انطباع وتجاوب من قبل العملاء الذين أدركوا تماما هويتنا الفريدة ومنتجاتنا الحصرية».

إبداعات بوشرون

وتعرض ساعات بوشرون الرمزية إلى جانب كل إبداعات بوشورن من المجوهرات الشهيرة، بدءا من مجموعة كاتر الذائعة الصيت. وطقم Serpent Plume de Paon.

مختارات من المجوهرات البوهيمية الرفيعة المستوى، قطع متميزة من مجموعة أنيماكس الباريسية التي تسلط الضوء على خبرة وفن حرفيي المجوهرات، وبالإضافة إلى القطع المرفهة التي اخترناها لعملائنا، وتلمع بشكل ملحوظ بعض القطع المختارة من مجموعة «27 فاندوم» 2016 وكذلك قطعــة Cypris، وقطع البجعة.

مجموعة كاتر راديانت الكويت المحدودة

بشكلـهـا العصــري، والشخصية المتميزة وأناقتها الأبدية، أصبحت مجموعة كاتر واحدة مما يميز بوشرون لسنوات متتالية منذ العام 2004. شخصية كاتر الفريدة يتم تطويرها بشكل مستمر حول أربعة أساسيات: دابل جوردون، ذا ليجــن ديـامــانـتس، جروسجرين وكلو باريسء.

وبألوانها الـ PVD الثلاثة: سحر الغروب، الوردي المذهب، والأزرق الثلجي تتألق مجموعة كاتر راديانت الحالية التي تم تطويرها لتعرض بشكل حصري في دار بوشرون الكويت.

الخواتم والعقود والأساور، هذه القطع الحديثة صممت ليتم ارتداؤها كطقم.

إعادة طرح الدار لهذا الخط الأيقوني المتألق سيغري النساء والرجال للحصول عليه دون شك.

خدمات 5 نجوم

وتستمر دار بوشرون الشهيرة بامتياز ضيافتها منذ ما يقارب الـ 160 عاما، وترحب بعملائها الذين تعتبرهم من أهل البيت، وعبر كل تلك السنوات من عمرها حاكت معهم أواصر علاقة وثيقة من خلال تقديم تصاميم فريدة من نوعها من المجوهرات التي أصبحت ترافقهم في احتفالاتهم ومناسباتهم الأكثر أهمية في حياتهم.

وضمن إطار التقليد العريق لصناعة المجوهرات الفرنسية الرفيعة المستوى، توفر دار بوشرون خدمة الطلبات الخاصة وتوفرها كتجربة استثنائية تصحب الزبون في رحلة اطلاعه في محطاتها على مراحل التصميم وتطوره أولا بأول وتمنحه قطعا من النفائس الفريدة والمصممة حصريا لتشكل إضافة فاخرة تثري مجموعته ولا يشاركه في جمالها أحد مطلقا.

واليوم تجاوز عدد متاجر «بوشرون» الـ 50 حول العالم.

وهي جزء من مجموعة كيرينغ الرائدة عالميا في مجال المنتجات الفاخرة وأسلوب الحياة.