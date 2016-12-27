مجموعة واسعة من ترتيبات الزهور المختلفة وكعكات زفاف مميزة وتشكيلة متنوعة من البوفيهات

تعتبر قاعة «الراية» الواقعة قرب مجمع الراية وفندق كورت يارد ماريوت مدينة الكويت، احد أهم وأفخم قاعات الزفاف بالكويت، وذلك نظرا لموقعها المثالي في قلب مدينة الكويت وتصميماتها الفريدة والفاخرة.

تقدم القاعة مجموعة متنوعة من الديكورات الرائعة ونظام انارة استثنائي، بالاضافة الى أجهزة سمعية وبصرية حديثة ومرافق 5 نجوم، عوامل تجعل من «الراية» المكان المثالي للاحتفال بليلة العمر بشكل فريد وغير مسبوق.

كما تضم «الراية» كذلك فريق عمل محترف ومتخصص بحفلات الأعراس لتلبية كل متطلبات الضيوف والاعتناء بأدق التفاصيل لحفلات لا تنسى، بالاضافة الى مجموعة واسعة من ترتيبات الزهور المختلفة، كعكات زفاف مميزة وتشكيلة غنية ومتنوعة من البوفيهات العربية والعالمية التي يتم تحضيرها من قبل طهاة محترفين لضمان أعلى مستوى من الجودة وارضاء جميع الأذواق.

كما أعلنت ادارة «الراية» مؤخرا عن عروض حصرية لحفلات الأعراس بأسعار لاتقاوم، وتشمل اقامة مجانية في احدى أجنحة فندق كورت يارد ماريوت الكويت الفاخرة، استخدام مجاني لجناح العروسين، كعكة الزفاف مجانا، بوفيهات عالمية غنية، افطار مجاني للعروسين بالجناح، خدمة ايقاف السيارات والعديد غيرها.

والجدير بالذكر كذلك أن قاعة «الراية» تتميز بمساحتها الشاسعة التي تقدر بحوالي 1500 متر مربع، كما يمكن تقسيمها الى ستة قاعات لتناسب أي مناسبة من أي حجم حسب الرغبة، كما أن الادارة قد قامت بتجديد جميع الأواني الزجاجية، الأواني الصينية وتشكيلات الزهور المستخدمة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لضيوفها الكرام.