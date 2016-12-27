يستقبل فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت، العام الجديد بتقديم باقات التهنئة لحلول عام 2017، وفي هذه المناسبة، سيقوم الفندق بتقديم عروضه الرائعة لضيوفه بمزايا حصرية خلال هذه الفترة.

وفي كلمة من المدير العام لفنادق ميلينيوم أند كوبثورن الكويت داني صالح، قال:«بداية نود التقدم للجميع بأطيب التهاني وأجمل الأمنيات بحلول السنة الجديدة، آملين أن تكون سنة يعمها الخير والأمن والسلام للجميع، وتسودها روح البهجة والفرح، واحتفالا بهذه المناسبة السعيدة، سنقدم عروضا خاصة ومزايا حصرية لنزلائنا للاستمتاع بعطلة العام الجديد في ضيافة ميلينيوم، بخدمة عالية الجودة وفي جو أمثل لقضاء وقت سعيد مع العائلة والأصدقاء، حيث يحرص فريق عملنا بأكمله دائما على تقديم أعلى معايير الخدمة الفندقية لضيوف الفندق ونزلائه».

وبهذه المناسبة، يطلق الفندق عروضا خاصة على الغرف، إلى جانب العروض المجانية التي تشمل الاستمتاع بوجبة إفطار في مطعم لامار الراقي ووجبات مجانية للأطفال «حتى عمر 5 سنوات» وكذلك دخول مجاني إلى صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة الساخن، إضافة إلى خدمة الانترنت وصف السيارات، والتوصيل من وإلى مطار الكويت، مع فرص تسجيل الدخول المبكر إلى الغرفة، وتمديد الخروج.

ولقضاء ليلة لا تنسى في رأس السنة، يقدم مطعم «لامار» العالمي تجربة فريدة للاستمتاع بتشكيلة غنية وواسعة من الأطباق العالمية والشرقية الشهية التي يتم تحضيرها خصوصا لهذه المناسبة، كما يقدم مقهى «ليبراري كافيه» بتصميمه الخلاب، قائمة مميزة من انواع السلطات والساندويتشات، مع أطباق رئيسية شهية، ومجموعة لذيذة من أطباق وخلطات الفاكهة والحلويات، كما تتضمن قائمة المشروبات الطويلة مزيجا من العصائر الطازجة والكوكتيلات، مع أنواع القهوة والشاي بنكهات عالمية.

ويحتــل «ميـليــنـيـــوم الكويت» موقعا استراتيجيا في منطقة السالمية على طريق الدائري الرابع، بالقرب من أكبر مراكز التسوق والترفيه والمطاعم في الكويت، كما يوفر 295 غرفة وجناحا مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية وهو من أرقى الفنادق لخدمة رجال الأعمال والسياح من فئة الـ 5 نجوم، وأعلاها مستوى في إقامة المؤتمرات والمعارض التجارية بقدرات استيعابية متفاوتة.