منذر: المطعم يتميز بتصميمه الداخلي الرائع وشجرة الزيتون التي عمرها 1000سنة عند مدخله الرئيسي

ندى أبونصر

أكد مدير عام مجموعة أفكار القابضة جاد منذر خلال لقاء له مع «الأنباء» ان بابل مطعم لبناني فريد من نوعه يتميز بتصميمه الهندسي البديع وخدمة الضيافة الراقية واطباقه المتوسطية المبتكرة ويوفر بابل لعشاق المطبخ اللبناني اشهى الاطباق اللبنانية التقليدية بلمسة عصرية باستخدام اجود المكونات ويوفر لضيوفه اجواء لا مثيل لها من خلال تصاميمه المعمارية الفخمة وخدمته الراقية، بالاضافة الى أطباقه اللبنانية الخاصة ليمنحهم تجربة فريدة من نوعها، كما تبرز في تصاميم بابل الجدران والاقواس الصخرية ومساحات الجلوس الفسيحة.

واشار الى انه تم افتتاح اول فرع لسلسة بابل سنة 2009 في مدينة ضبية في لبنان المدينة المعروفة بموقعها التاريخي ويتميز اول فرع باجوائه الخلابة التي تعكس عراقة المنطقة من خلال تصميم المطعم على شكل قلعة تاريخية، كما تم افتتاح الفرع الثاني لمطعم بابل في سنة 2012 قي قلب زيتونة في بيروت بتصميم داخلي يحاكي الشريط الساحلي لمدينة بيروت، وفي عام 2013 تم افتتاح مطعم بابل بحر على ساحل عمشيت، وقد بني الموقع للمطعم على منارة شامخة ينعكس ضوؤها على الشاطئ، واليوم نفتتح فرعنا الاول خارج لبنان واول فرع في دول الخليج في الكويت ويتميز بتصميمه الداخلي الرائع وشجرة الزيتون التي عمرها 1000سنة عند مدخله الرئيسي، بالاضافة الى موقعه المميز المطل على الخليج العربي وتبلغ مساحته 600 م.

وقال ان الديكور عنصر اساسي في بابل واعتبرنا اذا انفردنا بافتتاح مطعم منفرد غير محصور بمول نستطيع ان نبدع في التصميم من دون اي قيد.

واشار الى ان تسمية المطعم بابل انه اسم مميز ولنعكس انه في مدينة بابل يتكلم الاشخاص لغة غير مفهومة ولكن في مطاعم بابل تجمعنا لغة المائدة الشهية والديكور الجميل والخدمة الراقية.

واضاف انه لنستطيع ان ننقل اللمسات اللبانية على اطباقنا والمطبخ اللبناني المنتشر في جميع ارجاء العالم اعتمدنا جلب المكونات الاساسية من لبنان كزيت الزيتون والصنوبر والطحينة والخضار، اضافة الى اعتمادنا على السوق المحلية في بعض المكونات.

واكد ان مشاركتنا للشايع لأنه من الشركات الرائدة في الشرق الاوسط ولكي نستطيع ان نكون خارج لبنان بحاجة لشركة لها بصمتها مثل الشايع الذي اكد على مدار السنين نجاحه في ترسيخ مكانته الريادية من خلال فهمه العميق للسوق وحمايته لأي شريك.

وقال تم جلب طباخين وشيفية وفريق كامل من لبنان لإيصال الوصفات اللبنانية التقليدية الأصيلة التي تعكس اصالة المطبخ اللبناني العريق.

ولفت الى ان بابل يميزه ديكوره وتصاميمه المعمارية الأخاذة وديكوراته الداخلية الباهرة ومساحاته الواسعة وخدمته المميزة والاصناف التي يقدمها باستخدام وصفات تقليدية باستخدام أجود المكونات الطبيعية بلمسات ونكهات عصرية.