تصنيع جميع أنواع الزجاج والقبب الزجاجية الملونة

أعلنت شركة «محمد اشكناني» مشاركتها كراع رسمي لمعرض البيت الحديث الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي من 21 حتى نهاية ديسمبر الجاري الجاري في القاعة رقم (5) على ارض المعارض الدولية بمشرف.

وبهذا الصدد اكد د.محمد اشكناني ان مشاركة شركته تأتي وسط نخبة من الشركات والمصانع بلغت 30 جهة من الهيئات ومختلف الجهات في الدولة، مشيرا الى ان شركة «محمد أشكناني» تعتبر من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الألمنيوم والشتر والحديد المشغول وستانلس الستيل والأبواب الداخلية والخارجية وفق أرقى المواصفات والتصاميم العالمية، اضافة الى تصنيع جميع أنواع الزجاج والقبب الزجاجية الملونة.

واضاف د.اشكناني أن المشاركة في معرض البيت الحديث تعد فرصة للالتقاء وتبادل الخبرات بين كل من المستثمرين والمهتمين بمجال الاستثمار والبناء داخل السوق الكويتي، وكذلك لاستمرارية التواصل المباشر مع العملاء المهتمين بهذا المجال.

واشار د.اشكناني الى ان شركته استطاعت خلال سنوات من الخبرة تنفيذ وإدارة المشاريع من خلال التواجد والمنافسة في السوق الكويتي، وذلك عبر الصفقات المتكاملة والمثالية والتي تقدم الى العملاء لبناء المنازل او المجمعات التجارية وفق التصاميم والمواصفات العالمية، مؤكدا ان الشركة اصبحت من الشركات الرائدة في هذا المجال ولتساهم في تطوير وبناء وتنمية الكويت، معتمدة في ذلك على ما لديها من امكانات تكنولجية حديثة في هذا المجال وسط منافسة عالية، اضافة الى ما تمتلكه من خبرات متمثلة في العمالة الفنية الماهرة والمدربة بكفاءة، وطاقم تسويق متميز.

وشدد د.اشكناني في حديثه على ان الشركة حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية العالمية لنيل رضا عملائها دوما ويتجلى ذلك من خلال الحرص على التواجد في مثل هذه الفعاليات والمعارض المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتها الرامية الى دعم مثل تلك المعارض والمؤتمرات التي تجمع تحت سقف واحد نخبة من المتخصصين في مجال الصناعات الوطنية والحرفية، وذلك في ظل التوجه الوطني لابراز تاريخ الكويت الصناعي العريق والمتنوع.