تأصيل النظرة الإيجابية تجاه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

ترسيخا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية الشاملة، وفي إطار البرنامج الاجتماعي الذي دشنه البنك التجاري لرعاية ومساندة الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تقوم على تنظيمها محافظات الكويت لتقديم كل سبل الرعاية والدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، ساهم البنك التجاري الكويتي في رعاية احتفالية جائزة المحافظة الثالثة للأسر المتميزة والمعرض الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة التي نظمتها محافظة الجهراء تحت رعاية محافظ الجهراء الفريق م.فهد الأمير، بمناسبة اليوم العالمي للأفراد من ذوي الإعاقة.

وفي هذا السياق، قالت مساعدة المدير العام ـ إدارة الإعلان والعلاقات العامة - أماني الورع: «يحرص البنك التجاري الكويتي على تأصيل النظرة الايجابية تجاه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير جميع سبل الدعم والرعاية الكفيلة بمنح هذه الفئة فرص الانخراط ضمن نسيج المجتمع وتأهيلها للتغلب على الإعاقة».

وتابعت أماني الورع مبينة أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة عادة ما تحظى بالرعاية والدعم من قبل «التجاري» لتفعيل دورهم ودمجهم مع اقرانهم الأصحاء ومساعدتهم في التغلب على المعوقات التي تواجههم من خلال العديد من البرامج والمبادرات المعدة خصوصا من أجل الارتقاء بالجوانب التربوية والاجتماعية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام الاحتفالية تقدمت إدارة محافظة الجهراء بجزيل الشكر والتقدير لإدارة البنك على رعايته هذه الاحتفالية، متمنين للبنك التجاري الكويتي التوفيق والنجاح في مساعيه النبيلة وعمله الدؤوب لخدمة فئات المجتمع كافة.