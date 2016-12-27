المبادرة تؤكد التزام الشركة بأهداف الأمم المتحدة للاستدامة

شاركت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت لعام 2016، في اليوم الرياضي الصحي المفتوح الأول الذي نظمه المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الأسبوع الماضي على شارع الخليج العربي.

وشارك في اليوم المفتوح الذي حمل عنوان «الصحة والسلامة أمل وغاية» أكثر من 1500 طالب وطالبة من عدد من مدارس الكويت بتنسيق مع وزارة التربية، وعدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الأخرى.

وأكدت الشركة في تصريح لها أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تعد جزءا أساسيا من سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية المبنية على قيم الاهتمام والتواصل والتحدي، كما أعربت الشركة عن سعادتها بالتعاون من خلال هذه الفعالية الخاصة بالصحة مع عدد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة أهمية التعاون البناء بين مختلف القطاعات لمصلحة الأفراد وإثراء تجاربهم.

وتأتي المشاركة في هذه المبادرة لتؤكد التزام الشركة بأهداف الأمم المتحدة للاستدامة التي قامت الشركة بإعلان دعمها لها منذ العام الماضي، وتعد التوعية بأهمية نمط الحياة الصحي من أهم هذه الأهداف.

كما وتحرص Ooredoo الكويت على أن يكون لها دور رئيسي ومساند في آن واحد لما تقدمه القطاعات الحكومية المعنية في مجال الرعاية الصحية التي من شأنها أن تشكل تحولا جوهريا على الصعيد المحلي والعالمي على حد سواء.

وانطلقت الفعالية صباح الثلاثاء الماضي على شارع الخليج العربي، وتضمنت «ماراثون» وفقرات ترفيهية وتوعوية وعروضا خاصة من طلبة المدارس المشاركة.

وأقيم على هامش الماراثون معرض صحي توعوي إضافة إلى تواجد طواقم طبية في محطات مخصصة لفحص المشاركين والحضور للضغط والسكري والكوليسترول وفحص الدهون وقياس الطول والوزن وتقديم استشارات طبية متنوعة.

كما تواجد في الفعالية عدد من العيادات الطبية الخاصة والشركات الطبية والصيدلانية، وتعد هذه الفعالية الأولى من نوعها التي ينظمها المكتب الإعلامي في وزارة الصحة.

ومن جانبها، قدمت Ooredoo عددا من الأنشطة والفعاليات للمشاركين تضمنت هدايا للحضور وجوائز قيمة للفائزين بمسابقات نظمتها على هامش الفعالية بعد ختام الماراثون.

وتلتزم Ooredoo الكويت بدعم الأنشطة المجتمعية المختلفة التي تخدم كافة شرائــــح المجتمع وذلــــك من خلال أجــــندتها للمسؤولية الاجتماعية على مدار العام.