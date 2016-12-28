تقديم دجاج محلي طازج حلال 100% مربَّى على الأعلاف النباتية 100%

مجموعة من الوجبات والأطباق الجديدة بمذاقات مختلفة لإرضاء عملائها



قصة نجاح بدأت منذ عام 1985 وحتى الآن، بعدما تحولت سلسلة مطاعم دجاج نايف التي أنشئت في الكويت منذ 30 عاما إلى إحدى أشهر العلامات في عالم الوجبات المحلي، فهذه العلامة التي تحمل صورة دجاجة باللون الأحمر والأزرق تنتشر مطاعمها في 40 فرعا موزعة استراتيجيا في جميع محافظات الكويت وتنفرد بتقديم دجاج محلي طازج حلال 100% مربى على الأعلاف النباتية 100% في مزارع نايف الكويتية، بالإضافة إلى المذاق الأصلي الذي تختص به منذ افتتاح أول فروعها، وتقدم نايف خدمة توصيل إلى جميع المناطق ويمكن الحصول على الطلب عن طريق زيارة أقرب فرع أو طلب عن طريق مركز خدمة التوصيل.

وتنفرد قائمة طعام دجاج نايف بالمقام الأول باستخدام الدجاج الكويتي الطازج من مزارع نايف الكويتية التي تم إنشاؤها منذ أوائل الستينيات، لذا كان شعارها «دجاجنا من مزارعنا» شعارا تفتخر به، بالإضافة إلى المذاق الأصلي والخلطات الخاصة بمطاعم دجاج نايف.

في خطوة تؤكد تميزها بعروضها الدائمة وتقديم كل ما هو جديد في عالم العروض، تعمل سلسلة مطاعم دجاج نايف على إطلاق منتجات وأطباق جديدة تلبي أذواق عملائها ومحبي الوجبات السريعة، خصوصا الذين يبحثون عن الجودة ونوعية الدجاج الطازج، ومؤخرا كشفت شركة نايف للأغذية عن أطباق جديدة شهية وغنية بالمذاق تضم ثلاثة مذاقات أرز الزعفران الجديدة والهابي تشيكن والملتي تيست.

الوجبات الجديدة

٭ هاب تشيكن: قطع الدجاج الطازج الصافي 100% مقلية ومقرمشة وذهبية، غنية بصلصة المايونيز والكاتشاب الشهية، تقدم كوجبة خفيفة للكبار والصغار لمرح لا ينتهي.

٭ أرز الزعفران: طبق فاخر من أرز الزعفران المحضر من أجود أنواع أرز البسمتي في العالم مع الزعفران والتوابل الخاصة يقدم مع صلصة الطماطم الرائعة لطعم أغنى وأشهى.

٭ أرز ملتي تيست بمذاقي الفلفل وعادي: تقدم سلسلة مطاعم دجاج نايف طبقا شهيا من أرز ملتي تيست الذي يجمع بين التقاء مذاق قطع الدجاج الصافي المشوي مع مذاق الخضار الطازجة المشوية من الفلفل الأخضر والجزر وشرائح البصل والفطر تعلو طبق من أرز البسمتي بالزعفران والتوابل الخاصة ويقدم مع صلصة الطماطم الرائعة لتجربة غنية بالمذاق مع كل لقمة «متوافر بمذاقي الفلفل والعادي» يقدم مع البيبسي المنعش.

٭ أرز مع قطع الدجاج بمذاقي الفلفل والعادي: يقدم المطعم طبق أرز الزعفران مع قطع دجاج الهابي تشيكن الذهبية المقرمشة المحضرة من الدجاج الطازج المخلي «متوافر بمذاقي الفلفل والعادي» ويقدم مع صلصة الطماطم الشهية والبيبسي المنعش.

٭ ملتي تيست ساندوتش العملاقة بمذاقي الفلفل والعادي: واخيرا وليس آخرا، ساندوتش الملتي تيست العملاقة غنية وشهية تجمع بين التقاء مذاق قطع الدجاج الطازج الصافي مشوية بعناية مع تشكيلة الخضار الطازجة من الفلفل الأخضر والجزر وشرائح البصل والفطر وجبنة الشيدر والصلصة الرائعة في خبزة شهية وغنية. (متوفر بمذاق الفلفل وعادي)، ويجدر الذكر أن ما يميز الملتي تيست ساندوتش بالإضافة إلى طعمها الغني والمتنوع بأنها ساندوتش عملاقة طولها 24 سنتمتر وعرضها 8 سنتمتر، مشبعة وشهية في أن واحد.

المذاق الأصلي: تحضر أطباق دجاج نايف بوصفات خاصة يتم اعدادها من قبل محترفين ويتم اعتمادها من قبل لجنة تذوق متخصصة، كما أن جودة المواد الأولية ابتداء من الدجاج الطازج والخضار الطازجة وصولا إلى البهارات المنتقاة بعناية من حول العالم وانتهاء بتحضير وطهي المنتج حيث يتم على أيد طاقم متخصص ومدرب وعلى كفاءة عالية.

قائمة الطعام: تضم قائمة طعام مطاعم دجاج نايف تشكيلة غنية ومميزة من الدجاج المشوي والدجاج الفرايد المقرمش والساندويتشات بالإضافة إلى المقبلات والأطباق الجانبية لترضي جميع الأذواق وتجمع أفراد العائلة على مائدة واحدة.

فريق العمل: تضم شركة نايف للأغذية أكثر من 1000 موظف من ذوي الخبرة والكفاءة والمهنية، يتم اختيارهم من جنسيات مختلفة ويتلقوا برنامج تدريبي مكثف من قبل فريق التدريب المختص لدى الشركة، وذلك قبل بدئهم العمل وبعد استخراج الشهادات الصيحية من وزارة الصحة وبلدية الكويت التي تؤكد على سلامة الموظفين الصحية للتعامل مع المواد الغذائية.

الرقابة والجودة: لدى شركة نايف للأغذية فريق متخصص لمتابعة ومراقبة الجودة وزيارات تفتيشية دورية للفروع حيث يتم فحص المنتجات والمعدات والموظفين والتأكد من اتباع الاشتراطات الصحية في تحضير المنتجات وحفظها، بالإضافة إلى عمل فحوصات دورية لعينات غذائية في مختبرات معتمدة للتأكد من سلامة الأغذية.

التنظيف والتعقيم: يتم تنظيف الفروع والمعدات وتعقيمها باستخدام مواد تنظيف خاصة للمطاعم لا تؤثر على سلامة الأغذية.

الأنظمة والتكنولوجيا: تستخدم مطاعم دجاج نايف أحدث أنظمة الاتصال والربط الداخلي بين الفروع ومركز الاتصال ومراكز الامداد AVAYA،MEGA كما أنها تستخدم أحدث أنظمة الاطفاء الخاصة بحماية المطابخ، وكما أن كاميرات المراقبة المستخدمة في المطابخ تعد من أهم الأجهزة الرقابية التي تعتمد عليها الشركة في مراقبة التزام الموظفين بالتعليمات.

النقل والتوصيل: لدى مطاعم دجاج نايف اسطول كبير مجهز لنقل المواد الغذائية ابتداء من الشاحنات المبردة وصولا إلى سيارات نقل الطلبيات اليومية إلى المطاعم وهي مبردة ومخصصة لنقل المواد الغذائية وانتهاء بسيارات التوصيل والدراجات النارية.

فرع الجابرية: في اطار استراتيجيتها التوسعية والرامية إلى التواجد بالقرب من جميع فئات المجتمع والمناطق مختلفة واستكمالا لخطتها التطويرية للافرع تلبية لطلب العملاء، كشفت شركة نايف للأغذية عن اعادة افتتاح فرعها الكائن في منطقة الجابرية بعدما خضع لعملية تجديد وتطوير شملت الفرع باكمله ليستقبل رواده ومحبي مأكولات دجاج نايف مجددا.

ويقدم فرع الجابرية تشكيلة غنية ومميزة من الدجاج المشوي والدجاج الفرايد المقرمش والساندويتشات، إضافة إلى المقبلات والأطباق الجانبية والسندويشات الجديدة وكذلك الأطباق الجديدة من الارز لترضي جميع الأذواق وتجمع أفراد العائلة.