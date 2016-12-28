سها الشايب: لدينا خبيرات متخصصات لفحص البشرة مجاناً

كعادتها دائما في طرح الخصومات المذهلة وتنظيم المهرجانات التسويقية الهادفة، أطلقت شركة فياصل للعطور مهرجان الخصومات بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية 2017، بحضور عهود العنزي وحشد كبير من العملاء، حيث ضم المهرجان تشكيلة كبيرة من مستحضرات التجميل التي تناسب كل امرأة تعتني بجمالها وبشرتها، بالاضافة إلى مجموعة مختارة من اجود انواع العطور الفرنسية والشرقية بجانب الماركات العالمية.

وبهذه المناسبة، صرحت مديرة التطوير والتسويق في شركة «فياصل» سها الشايب بأن «فياصل» تقدم خدمات جديدة لعملائها من مساج وتنظيف بشرة مجانا على أيدي خبراء عالميين متخصصين ومدربين على التعامل مع جميع انواع البشرة، بالإضافة الى جلسات مكياج وتعليم فنون الكونتور والمكياج العالمية، كما قامت شركة فياصل بإدخال ماركات من الأواني المنزلية الراقية لأول مرة في الكويت، بجانب امتلاكها بعض الماركات العالمية حصريا لتناسب عملائها الراقين، حيث يقوم أشهر رواد شبكات التواصل والاجتماعي والمشاهير بزيارة شركة فياصل ويوصون بمنتجات المحلات المميزة من تجميل وعطور وأوان منزلية.

واوضحت الشايب أن منتجات «فياصل» تتمتع بالجودة العالية والتاريخ العريق للمكان الذي يقدم خدمات جديدة ومميزة ابتداء من العام الجديد للعملاء الدائمين، مشيرة الى أن الشركة كانت أولى الشركات التي اتاحت توصيل العطور والمكياج في الكويت، بالإضافة إلى الأواني المنزلية، وأدركت اهمية التواصل مع العملاء عن طريق التواصل الاجتماعي والواتساب وجميع وسائل السوشيال ميديا.

من جانبها، قالت مديرة قسم التجميل والعطور بشركة «فياصل» ميرفت أبو غزالة: «حرصا من شركة فياصل للعطور على تلبية احتياجات جميع زبائنها، فقد اطلقت هذه العروض والخصومات التي تصل الى 49% على بعض العطور والماركات، ما يتيح للزبائن اقتناء افخر الماركات واهداءها للاحبة في هذه المناسبة السعيدة.

من جانبه، صرح مدير المشتريات لدى شركة «فياصل» سالم سيد بأنه قد وصل مؤخرا إلى فياصل أكبر تشكيلة من الأواني المنزلية التي تناسب كل بيت عصري يبحث عن الرقي والجمال، بالإضافة الى تشكيلة كبيرة وعروض مميزة من الأواني والماركات العالمية مثل ماركة جوزيني، وبعض الماركات الأخرى من الفضيات والكريستالات واطقم الاستكانات ذات الشكل المميز المطلي بالذهب والتي تمنح ربة البيت الفخر امام ضيوفها.