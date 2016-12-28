تشكيلة تحف فنية تضفي على المرأة المخملية حساً من الأنوثة والرقة

عند ارتدائك ساعات GUY LAROCHE ستتوج على عرش من الأناقة حيث الابهار في صناعة والاتقان اللذين يأخذان حيزا كبيرا في صناعة ساعات GUY LAROCHE، ولذلك فإن اقتناءك ساعات GUY LAROCHE يضيف لك رونقا مميزاً في عالم الموضة والازياء الذي تحرص عليه روائع جنيف للساعات لتقديم كل ما هو جديد في عالم الساعات والمجوهرات، ان أناقتك هي هدفنا الوحيد لتيسيره لك حتى تكوني على خطى الفنانات والجميلات فأنتِ ليست بأقل منهم بشيء لتقتني أجمل الساعات المصنعة بدقة متناهية من قبل مصممين ومصنعين عالميين يحرصون كل الحرص على تقديم كل ما هو جديد فريد انيق مميز مناسب لك عزيزتي.

سواء أكان من الاكسسوارت المتنوعة في تشكيلتها أو من الساعات التي تلبي احتياجك كونك امرأة عصرية ناجحة لا تقتني الا كل ما هو مصنع بفن.

وتم انشاء GUY LAROCHE عام 1957، وتجسد تصاميمها الذوق الفرنسي الرفيع حيث الأناقة، والابداع، والمعرفة المصقولة بالمهارة، تشكيلة من التحف الفنية التي تضفي على المرأة المخملية حساً من الأنوثة والرقة وكذلك للرجل نصيب من التصاميم التي تناسب شخصيته ولتتكامل أناقة الرجل بساعة GUY LAROCHE.

مستوحاة من الشكل الدائري وهو مصدر الالهام لهذه السلسلة الجديدة، ولكنه مصمم بطريقة مذهلة، فالابتكار في التصميم هو الهدف الأكبر ل GUY LAROCHE في خطوط انتاجها.

وفي هذه السلسلة، يوجد الكثير من الاضافات الجديدة التي يمكن احصاؤها مثل علبة الساعة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع وجود أحجار زركونيا وكريستال سواروفسكي ويتميز سوار الساعة بأنه مصنوع من الجلد الطبيعي أيضا على جانبه الخلفي بعض الألوان الناعمة باعتباره من التفاصيل المضافة، وكل هذه الاضافات تعكس أناقة التصميم، وتجعل منها تحفة فنية.

أناقة باريس تخطو خطاها للشرق حاملة في جعبتها الهدية المثلى للمرأة العربية استقبالا لموسم الأعياد، كما عهدنا من المصمم الفرنسي GUY LAROCHE أن يأسر قلوبنا بتشكيلات ساحرة، ويدهشنا بسيره الدائم على نهج التفرد والريادة، فإنه يطل علينا هذا الموسم بتشكيلة اكسسوارات فاتنة، بتصميمات عصرية ناعمة ابتكرت خصيصا لتتألق بها الأميرات، التي تناسب شتى الأعمار والأذواق.

اليكِ سيدتي الباحثة عن التميز والفخامة ان أردت أن تسطعي كأسطورة لم يسبق لها مثيل بين أقرانك، أو أن تسعدي قلبا غاليا بهدية راقية، فما عليك الا الاطلاع على التشكيلة الفرنسية الفريدة من ساعات GUY LAROCHE، التي تحتضنها حصريا شركة روائع جنيف للساعات.

وساعات GUY LAROCHE تمتاز بتشكيلة كبيرة ومتنوعة منها المرصع بالألماس حول الاطار ومنها مزخرف بالأحجار الكريمة وأيضا مصنوعة من الجلد الطبيعي الفاخر الذي يمتاز بجودة وتعدد ألوانه البراقة والناعمة في نفس ذات الوقت.

فاذا كنتِ عزيزتي ممن يحبون اقتناء كل ما هو غال وثمين يمكن زيارة أفرع روائع جنيف للساعات وخاصة فرعي مجمع بيروت، وأجيال مول.