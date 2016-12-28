أقام مجمع الكوت، واجهة الفحيحيل البحرية، برنامج مفاجآت شتاء الكوت 2016، الذي صمم ليتناسب مع جميع افراد العائلة ومختلف الاذواق، في إطار استراتيجيته الخاصة بالحملات والانشطة والعروض الموسمية التي تخلق لرواد المجمع أجواء ترفيهية ومسلية أثناء التسوق.

وقال المجمع ان مفاجآته للزوار خلال فصل الشتاء مستمرة ودون انقطاع، حيث شهد «الكوت» خلال الفترة السابقة وحتى حلول العام الجديد عددا من الأنشطة والعروض الموسيقية والبرامج الترفيهية، والأنشطة العائلية المتميزة وغيرها من المفاجآت لخلق تجربة تسوق لا مثيل لها، ومتعة تطول جميع افراد الأسرة.

واستضاف «الكوت» خلال موسم الشتاء عروضا موسيقية ممتعة وبرامج ترفيهية مخصصة للأطفال ومعارض مختلفة مثل معرض السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية، وكالعادة لم تخل انشطة الكوت من المفاجآت، حيث يقوم المجمع بتوزيع العديد من الجوائز والهدايا خلال الانشطة المتنوعة، وتشمل الهدايا قسائم شرائية وهدايا قيمة مهداة من المحلات والعلامات التجارية الأشهر المنتشرة في أرجاء مجمع الكوت.

وأضاف المجمع، انه ينظم لفعالية ضخمة تزامنا مع فترة الاحتفالات بحلول العام الجديد 2017، مختتما عاما مليئا بالأحداث والفعاليات الشيقة بعروض يقدمها فريق السيرك العالمي، تصحبها عروض للألعاب النارية وغيرها من المفاجآت التي ستسعد جميع أفراد العائلة.