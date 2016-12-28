- تفسير حديث للأزياء مع تأثير باريسي واضح جداً
فيما تصل احتفالات عيد الميلاد إلى ذروتها وتلوح سنة جديدة مليئة بالأمل في الأفق، يقدم شيروتي 1881 مجموعة جديدة من المجوهرات الأنيقة، في انصهار لجمالية الألوان والتصميم، تثير الطبعة الجديدة نفحة قوية من السحر الذي يناسب وتستعد جميع أنواع ملابس.
وتسعى المجموعة لتفسير حديث للأزياء مع تأثير باريسي واضح جدا.
ويضيف استخدام كريستال سواروفسكي، الزركون والسيراميك من روعة المجوهرات.
مألوفة وأنيقة، مجموعة شيروتي 1881 الجديدة تستحق الانتظار.
وتتوافر هذه المجوهرات الرائعة في جميع منافذ البيع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.