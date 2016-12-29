يستمر المعرض حتى 1 يناير2017 في أرض المعارض بمشرف صالة 5

يقام في أرض المعارض في منطقة مشرف معرض البيت الحديث أضخم وأكبر تجمع لشركات المطابخ والأبواب والمصاعد وأحواض السباحة وأنظمة المياه والديكور والتهوية وشركات المقاولات والبناء والعوازل والشترات والدهانات. ويستمر المعرض حتى يوم الاحد القادم 1 يناير 2017، وبمناسبة نهاية العام وإقامة الحدث الضخم يتخلل المعرض عروض حصرية لم يسبق لها مثيل وخصومات نهاية العام والجائزة الكبرى سيتم عمل سحب سيارة تقدمه شركة المستشار الهندسي للعملاء المتعاقدين خلال فترة المعرض بالإضافة الى هدايا مختلفة شاشات تلفزيون وجوائز اخرى فقط خلال المعرض. ومن جانبها قالت مريم الدوسري مديرة المعرض: ان هذا المعرض والذي تقيمه شركة معرض الكويت الدولي سنويا يشهد مشاركات نوعية من كبريات الشركات المتخصصة في البناء والمقاولات والخدمات المرادفة في أعمال الهندسة والتصميم وتنفيذ المباني.

وفي كلمته وجه عصام عبدالشافي الدعوة للجمهور الكريم وكل المهتمين بمجال البناء وتجهيزات والديكورات الى زيارة معرض «البيت الحديث» والتعرف على العروض الجديدة والحصرية والمنتجات الجديدة المطروحة خلال فترة المعرض والمقدمة من الشركات المشاركة مثل تقنيات وأنظمة المياه وتصنيع الألمنيوم والشتر والأبواب الداخلية والخارجية والنوافذ، والمطابخ المستوردة بكافة أنواعها والرخام والجرانيت وأعمال الديكور الداخلي والدهانات والعوازل.

تم تأسيس شركة المدينة الهندسية عام 2002 ومنذ هذا التاريخ تعمل إدارة الشركة على تقديم أفضل خدمة لعملائها الكرام مما أدى إلى توسع أنشطة الشركة لتضاهي كبريات المؤسسات في مجال تكنولوجيا المياه وأنظمة التهوية المركزية.

وتسعى الشركة إلى تواجد علامتها التجارية في كبريات المشاريع في الكويت، ولذلك نسعى جاهدين للحصول على وكالات عالمية عالية الجودة لتتلائم مع الظروف المناخية لدولة الكويت مع الحرص على تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع مع الأخذ دائما ملاحظات العملاء في عين الاعتبار.

أعلنت شركة الدروازة العالمية للأبواب والشبابيك عن مشاركتها في معرض البيت الحديث والمقام في ارض المعارض مشرف صالة 5.

وقال المدير العام للشركة طلال الشمري ان المشاركة في المعرض تأتي في ظل تبني الشركة منظرا جديدا يتمثل في التوسع في حجم أعمالها، كما أن المعرض يعد فرصة كبيرة للعملاء للتعرف على أحدث منتجات الشركة بصورة مباشرة حيث سيتم تقديم احدث المنتجات الكويتية الخليجية المصنعة بمواصفات وخامات عالمية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة في إعلاء شأن المنتج الوطني والخليجي في السوق الكويتي. وكشف الشمري ان الشركة ستطرح خلال المعرض مجموعة من احدث الموديلات والتصاميم للأبواب الخارجية والداخلية والنوافذ والمطابخ بكل أنواعها (المنيوم وخشب وستنالس ستيل) وشتر ودرابزين ومداخن وجام سكريت، وكذلك كل أعمال الألمنيوم. وعن جديد الشركة، أوضح الشمري أن الشركة أخذت على عاتقها توفير كل احتياجات العملاء المتجددة والمتطورة دائما وتقديم أحدث التصميمات وأجود الخامات، مشيرا الى ان المعرض سيشهد للمرة الاول في الكويت طرح مطابخ 3D في السوق الكويتي حيث يمكن للعملاء إضافة ما يريدونه من رسومات ونقوش وهو منتج أميركي تم تجميعه في الكويت بالإضافة إلى تقديم أبواب بديكورات يونانية ذات جودة عالية ومتميزة.

أعلن أنور العتال رئيس مجلس الادارة في شركة «الابتكار» عن مشاركة الشركة في معرض «البيت الحديث» لمواد البناء والمقام في أرض المعارض صالة 5 والذي يستمر حتى الاحد 1 يناير 2017 ضمن نخبة من الشركات والمصانع وقد تأسست شركة الابتكار العام 2004 وتعتبر شركة الابتكار من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الابواب الداخلية والخارجية وفق أرقى المواصفات والتصاميم العالمية اضافة الى إعادة تصنيع جميع أنواع الابواب باستخدام مادة.

وبالتعليق على هذه المشاركة قال عبد الغني فايز ان شركته دائمة التواجد في الفعاليات والمعارض المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتها الرامية الى دعم مثل تلك المعارض والمؤتمرات التي تجمع تحت سقف واحد نخبة من المتخصصين في مجال الصناعات الوطنية والحرفية، وذلك في ظل التوجهات لابراز تاريخ الكويت الصناعي العريق والمتنوع.