أعلن مجمع الكوت، الواجهة البحرية للفحيحيل، عن استعداده التام لإطلاق احتفالات مميزة استقبالا للعام الجديد 2017، وتتويجا للأنشطة والفعاليات التي انطلقت دون توقف على مدار العام 2016. ومن هذا المنطلق، كشف الكوت عن إطلاق برنامج احتفالي شامل يستمر على مدار 4 أيام خلال الفترة من 29 الجاري الى 1 يناير، تشمل عددا من الأنشطة الترفيهية ومن بينها عروض السيرك العالمي، والألعاب النارية التي تنطلق ليلة 31 ديسمبر في تمام منتصف الليل لتخطف انظار الحاضرين إيذانا باستقبال عام 2017. فضلا عن ذلك، وانطلاقا من اهتمام الكوت بإرضاء جميع الاذواق ونشر المتعة لتناسب مختلف افراد الأسرة، ينظم المجمع العديد من المفاجئات للأطفال تتضمن ألعابا وأنشطة ترفيهية وكذلك يطلق عروضا فنيه للفنان التجريدي النمساوي «كريس برس» الذي سيقدم العديد من اللوحات الفنية المميزة خلال الفعاليات.

وبهذه المناسبة، قالت مدير التسويق في مجمع الكوت نرمين بشادي: «نسعى دوما من أجل نشر الفرحة والبهجة على قلوب الزوار والمترددين على مجمع الكوت، ورؤية الفرحة في وجوه الزوار، والمتعة التي يحظون بها، تخلق لوحة خلابة تسر الناظرين، ونحن نسعى الى اختتام عام 2016 المليء بالفعاليات على أتم وجه، وواثقون من أن تنال مفاجآتنا استحسان وإعجاب الجميع».