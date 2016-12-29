تنوعت الجوائز لتشمل 3 تذاكر سفر ذهاباً وإياباً الى روما على متن الخطوط الجوية الكويتية

أعلن مركز سلطان مؤخرا عن أسماء الفائزين بالسحب الذي أقيم لحاملي بطاقة مكافآت مركز سلطان بمناسبة مهرجان المأكولات الايطالية والذي أقيم في أفرع مركز سلطان ما بين 23 نوفمبر واستمر حتى 4 الجاري.

ويأتي هذا المهرجان كجزء من فعاليات الأسبوع الايطالي التي عمت أرجاء الكويت بتنظيم من السفارة الإيطالية، وتنوعت الجوائز لتشمل 3 تذاكر سفر ذهاب وإياب الى روما على متن الخطوط الجوية الكويتية، إضافة الى قسائم شرائية من أرقى محلات الموضة في مول 360 ودعوات لتناول أشهى الأطباق الايطالية من مطعم «لا مارغريتا».

ويهدف المهرجان الذي استمر 12 يوما لتسليط الضوء على المنتجات الإيطالية الصنع، حيث استطاع العملاء من خلاله تذوق تشكيلة واسعة من هذه المنتجات والتي يصل عددها الى 450 منتجا.

وقال مدير برنامج «مكافآت مركز سلطان» محمد جلول: «نهنئ جميع الفائزين في مهرجان الأغذية الإيطالية الذي شهد نجاحا حقيقيا ولاقى تطلعات عملائنا الكرام من حيث جودة المنتجات المتواجدة والعروض الرائعة عليها والجوائز القيمة التي تم تقديمها للفائزين».

وأضاف: «في مركز سلطان، نسعى باستمرار لمكافأة عملائنا بأفضل المنتجات والخدمات التي تتناسب مع موقعنا الريادي في قطاع التجزئة لكوننا الوجهة الأولى والمفضلة للتسوق».

وخلال السحب الذي أجري للإعلان عن الفائزين، التقى السفير الإيطالي الفائزين لتسليمهم الجوائز وتمنى لهم رحلة بهيجة وممتعة إلى إيطاليا، كما أعرب السفير عن شكره لمركز سلطان وعن رغبته في الحفاظ على التعاون من أجل زيادة عدد ونوعية المنتجات الإيطالية في الكويت.

ويلتزم مركز سلطان بتقديم تجربة تسوق ممتعة لعملائه حيث يوفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخضراوات والفواكه الطازجة والمنتجات عالية الجودة.

وبمناسبة حلول موسم العطلات والاعياد، يمكنك الآن زيارة أي فرع من فروع مركز سلطان والاستمتاع بالتسوق لهذا الموسم.