تقديم أفضل الخدمات التخصصية المقدمة في أعرق المستشفيات العالمية

أعلن مستشفى دار الشفاء مؤخرا عن انضمام كل من د.نائلة المزيدي ود.بثينة المحميد اختصاصيتي الأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكر إلى فريق النخبة بقسم الأمراض الباطنية في مستشفى دار الشفاء والذي يتميز بكادر طبي عالي الكفاءة وذي خبرة كبيرة، يشمل مختلف التخصصات الباطنية من أمراض الغدد الصماء، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكلى، أمراض الأعصاب واضطرابات النوم والأمراض الصدرية وذلك سعيا من مستشفى دار الشفاء إلى تقديم أفضل الخدمات التخصصية التي تضاهي أفضل تلك المقدمة في أعرق المستشفيات العالمية.

يذكر أن د.بثينة المحميد حاصلة على البورد الكندي للأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكر من جامعة تورنتو. كما أنها عضو بالجمعية الأميركية للغدد الصماء وحاصلة على البورد الأميركي للأمراض الباطنية.

على جانب آخر، فإن د.نائلة المزيدي حاصلة على البورد الكويتي للأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكر، زمالة الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكر، بالإضافة إلى كونها عضو الجمعية الأميركية للغدد الصماء وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق رابطة السكر الكويتية.

الجدير بالذكر أن د.نائلة المزيدي ود.بثينة المحميد تشكلان معا فريق عمل يقدم خدماته للمرضى في مجال تشخيص وعلاج ومتابعة سكر الحمل، متابعة حالات السكر من النوع الأول والثاني أثناء الحمل، تقييم الاستشارة الطبية لحالات السكر من النوع الأول والثاني قبل الحمل، متابعة حالات السكر بأنواعها بعد الولادة ومتابعة وعلاج خمول ونشاط الغدة الدرقية أثناء الحمل وبعد الولادة.

وعن انضمامهما لفريق العمل بمستشفى دار الشفاء، عبرت كل من د.نائلة المزيدي ود.بثينة المحميد عن سعادتهما في أن تكونا قادرتين على مساعدة المرضى في الكويت في مجال الأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكر وتقديم خدمات عالية الجودة من خلال تطبيق أحدث أساليب الطب المبني على الأدلة مع التركيز على رعاية مركزة للمريض والعائلة.

وفي نفس السياق، صرح د.مجدي النواوي المدير الطبي بمستشفى «دار الشفاء» قائلا: «شهد مستشفى دار الشفاء مؤخرا عددا من الانضمامات المميزة لكادره الطبي تماشيا مع استراتيجية التوسع والريادة التي تنتهجها إدارة المستشفى. ومع كل انضمام جديد ومتميز للطاقم الطبي المحترف في مستشفى دار الشفاء نتطلع دوما لاستغلال هذه الخبرات لخدمة المرضى وتحقيق الهدف الأسمى للمستشفى بأن نقوم بتلبية كل متطلبات المرضى في الكويت ومساعدتهم على تحقيق النتائج المرجوة في العلاج».