تنظيم الحملة لتوزيع الملابس الشتوية على عمال التنظيف والبناء المتواجدين بالشوارع وفي مواقع عملهم

استكمالا للفعاليات الخيرية والإنسانية لحملة «هون عليهم» التي كان «التجاري» قد أطلقها منذ أكثر من 5 سنوات، التي تستهدف فئة عمال البناء والنظافة، قام البنك بتنظيم حملة لتوزيع الملابس الشتوية على عمال التنظيف والبناء المتواجدين بالشوارع وفي مواقع عملهم، تجاوبا مع موجة البرد التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي.

وفي هذا السياق، صرحت مساعد المدير العام ـ إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع قائلة: «مع بداية فصل الشتاء وتجاوبا مع موجة البرد التي تتعرض لها البلاد، يحرص البنك على توزيع الملابس الشتوية على عمال التنظيف والبناء وذلك في إطار الفعاليات المختلفة لحملة هون عليهم التي تعي البعد الإنساني لعمال النظافة والبناء وتهدف إلى التواصل معهم».

وواصلت أماني الورع حديثها مبينة أن البنك التجاري قد حصل على جائزة وشهادة تقدير في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى دول الخليج العربي وذلك على هامش الدورة 33 لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي أقيم مؤخرا في الرياض.

وكشفت أماني الورع أن فوز حملة «هون عليهم» بجائزة المشروع الرائد اجتماعيا على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يؤكد أهمية وتفرد هذه الحملة المبتكرة الموجهة للعناية بفئة عمال التنظيف والبناء وهو تتويجا لمسيرة الانجاز والعطاء في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من ثقافته المؤسساتية.

وأشارت أماني الورع الى أن عمال التنظيف والبناء فئة تستحق كل الرعاية والاهتمام نظرا لعملهم في ظروف مناخية متقلبة إما شديدة الحرارة في الصيف أو شديدة البرودة في الشتاء، لذا قررت إدارة البنك مواصلة الحملة في موسم الشتاء بإعداد برامج تهدف زيارة الأماكن التي يتواجد بها عمال النظافة والبناء لتوزيع الملابس الشتوية والقبعات والقفازات التي تتناسب مع برودة الجو.

واختتمت أماني الورع حديثها مؤكدة استمرار الفعاليات المرتبطة بحملة «هون عليهم» من خلال مبادرات مبتكرة تستهدف الوصول إلى عمال النظافة والبناء في كل المواقع من خلال زيارات تقوم بها إدارة الإعلان والعلاقات العامة وعدد من الموظفين المتطوعين بالبنك، مشيدة بجهود جميع الموظفين المتطوعين في هذه الحملة.