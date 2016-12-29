أكدت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت لعام 2016، التزامها باستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تهدف من خلالها لتنمية وإثراء تجربة الأفراد، لاسيما الشباب، وذلك من خلال شراكاتها مع عدة جهات على مدار العام. وأكدت الشركة في تصريح لها وضع الشباب في أولوية استراتيجيتها، ايمانا منها بأهمية هذه الفئة ودورها في بناء مستقبل الوطن.

وفي تصريح له حول هذا الشأن، قال مدير أول ادارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب: «نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لمختلف الجهات المعنية بالشباب وذلك من خلال شراكاتنا المختلفة مع مؤسسات رائدة في القطاعين الحكومي والخاص. نسعى لترجمة توصيات صاحب السمو الأمير الذي أكد في أكثر من محفل أهمية الاستثمار في الشباب بمختلف المجالات لأن مستقبل هذا الوطن يبنى بسواعدهم».

وأضاف الأيوب: «نؤمن بأن الاستثمار المستدام فعلاً هو الاستثمار بالشباب، لذلك وضعنا نصب أعيننا المشاركة الفاعلة في اعداد جيل مسؤول ومتمكن، قادر على حمل المسؤولية وذلك من خلال استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي».

تعاون واتفاق

كما وقعت Ooredoo عدة اتفاقيات تعاون تهدف بشكل أساسي لدعم الشباب في مختلف المجالات، من أبرزها اتفاقية تعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، حيث تهدف هذه الاتفاقية لتعزيز دعم المشاريع والمبادرات الشبابية التي تقام تحت رعاية أي من المؤسستين، وتعد Ooredoo الشركة الأولى في القطاع الخاص التي تقوم بتوقيع مثل هذه الاتفاقية.

اضافة الى لذلك، تستمر الشركة بتقديم فرص تدريبية صيفية كعادتها السنوية بتنسيق مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة.

ووقعت الشركة اتفاقية تعاون مع كلية القانون الكويتية العالمية تهدف الى توفير فرص تدريبية في Ooredoo الكويت لطلاب وطالبات الكلية بحسب معايير يتم تحديدها من قبل الجهتين، تنتهي بتقديم فرص تدريبية في شركات مجموعة Ooredoo في المنطقة. وتهدف الاتفاقية الى استغلال كل الفرص المتاحة والممكنة لتطوير طلبة الكلية واكسابهم الخبرات.

الاستثمار في الشباب

قدمت الشركة العديد من المبادرات التي تركز على دعم وتمكين الشباب خلال العام، من أبرزها اطلاقها برنامج «نعين ونعاون» التطوعي للعام الثاني على التوالي، الذي نجح في استقطاب مئات الشباب والشابات المهتمين بمجال التطوع. ويهدف البرنامج الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع منظمة Spread the Passion غير الربحية لتدريب الشباب والشابات وفق معايير عالمية في كل ما يتعلق بالتطوع، اضافة الى ايصالهم بفرص تطوعية مميزة على مدار العام عن طريق شبكة «عطاء Hub» المخصصة للمجاميع التطوعية في الكويت. وقد قام شباب وشابات برنامج «نعين ونعاون» التطوعي بادارة العديد من الأنشطة الخيرية التي أطلقتها الشركة، من أبرزها خيمة افطار الصائم طوال شهر رمضان الفضيل.

دعم المشاريع الصغيرة

كما تفخر Ooredoo الكويت بدعمها لعدد من المشاريع التي تسلط الضوء على الابداعات الشبابية، من أبرزها «سوق مروج» الذي يضم منتجات زراعية وغذائية وحرف يدوية، بالاضافة الى قسم مخصص بالأطعمة يسلط الضوء على تنوع الأطعمة المحلية، الى جانب قسم خاص لأنشطة الأطفال. ويقام السوق في مجمع «مروج» مرة واحدة في الشهر خلال عطلة نهاية الأسبوع من أكتوبر 2016 وحتى مارس 2017.

الى جانب هذا عملت Ooredoo على رعاية مبادرة «عطاء هب» المعنية بنشر الوعي المجتمعي وغرس مبدأ التعاون والحث على أهمية المشاركة في المبادرات التي لها عائد ايجابي على المجتمع. الى جانب رعاية مبادرة «جربها».

تبرعات وإغاثة

والجدير بالذكر أن شركة Ooredoo تبنت العديد من المبادرات الخيرية على مدار العام، حيث قامت بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي وجمعية عبدالله النوري الخيرية بجمع التبرعات العينية من ملابس شتوية وبطانيات لإرسالها للأفراد المتضررين جراء الحرب في حلب، كما أقامت فعالية «شجرة الحياة» في «سوق مروج» حيث قدمت الشركة تبرعات بواقع 1 دينار مقابل كل رسالة يكتبها زوار السوق ويعلقونها على الشجرة. كما نظمت حملتها الخيرية لمساعدة اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء العالم بالتعاون مع جمعية عبدالله النوري الخيرية، وتعاونها مع القائمين على حملة كسوة الخير في سبيل توزيع الملابس على الأسر والأفراد المحتاجين خلال الشهر الكريم. كذلك تنظيم زيارة لمركز مجموعة «يدوي» هو إعطاء المتطوعين فكرة عن كيفية إعادة تصنيع النفايات وفرزها لإعادة استخدامها في سبيل تصنيع الألعاب والتبرع بها للأطفال المحتاجين.

حفل iPhone 7

كعادتها السنوية للعام الثالث على التوالي، احتفلت Ooredoo بإطلاق أحدث أجهزة iPhone: جهازي iPhone 7 وiPhone 7 Plus مع باقات شامل للدفع الآجل، وذلك في المبنى الرئيسي للشركة قبل منتصف ليل الـ 24 من سبتمبر، وهو موعد البيع الرسمي للجهاز في الكويت. تخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية المميزة التي أمتعت مئات الحاضرين الذين توافدوا لانتظار فتح أبواب فرع Ooredoo الرئيسي. قدم الحفل يعقوب بوشهري وبيبي العبدالمحسن، نجوم التواصل الاجتماعي الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

تكريم الديحاني

بعد عودته متوجاً بالميدالية الذهبية من أولمبياد ريو 2016، تشرفت Ooredoo الكويت باستضافة البطل الكويتي فهيد الديحاني بعد تحقيقه لهذا الانجاز التاريخي، وذلك في مقر الشركة الرئيسي وسط حضور موظفي واداريي الشركة. واستقبلت الشركة بطل الكويت الديحاني على أنغام موسيقى العرضة الكويتية من أداء فرقة دايم السيف للموسيقى الشعبية، وتبع ذلك تكريم الديحاني من قبل ادارة الشركة، والتقى الديحاني بموظفي الشركة في أجواء احتفالية ودية. وكذلك التقى الديحاني على هامش زيارته بالمدير العام والرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، حيث تم استقباله بحفاوة وتكريمه على هذا الانجاز التاريخي، كما أهدته الشركة خطاً ماسياً مع مكالمات وانترنت مجاناً مدى الحياة.

«هلا فبراير»

مشاركة منها الفرحة مع كل أطياف المجتمع الكويتي للاحتفال بأكبر حدث سنوي، رعت Ooredoo مهرجان «هلا فبراير 2016»، وشملت فعاليات المهرجان مخيم هلا فبراير، الذي أقيم في منطقة بنيدر وخصص من خلاله منطقة لدعم المشاريع الشبابية الصغيرة، وأقيم على هامشه ندوات تربوية وثقافية ودينية، ومسابقات وألعاب ترفيهية للأطفال. كما تضمنت فعاليات المهرجان أمسيات شعرية، ودينية، وثقافية، وغنائية أقيمت في صالة التزلج. ومن بين الأنشطة التي استقطبت المئات من داخل الكويت وخارجها هي الأمسيات الغنائية الخمس، بمشاركة عدد من النجوم الأكثر شعبية بين الجمهور العربي ضمن أجواء احتفالية راقية استمتع بها زوار المهرجان. وقد أحيا تلك الأمسيات كل من عبادي الجوهر، وأصالة نصري، وفهد الكبيسي، والشاب خالد، وتامر حسني، وشما حمدان، وسعد المجرد، وابراهيم دشتي، وحاتم العراقي، ومساعد البلوشي، ونبيل شعيل، وأحلام، وهند البحرينية، وشيرين، وحسين الجسمي.

شهر الخير

بالاضافة الى ذلك، نظمت الشركة حملتها السنوية لتوزيع وجبات الافطار على الصائمين وذلك في محطة توزيع رئيسية أمام مقر الشركة على شارع السور في المرقاب، وخيمة الافطار المقابلة للمبنى الرئيسي، بالاضافة الى محطات توزيع مختلفة حول ضواحي الكويت وأماكن تواجد العمالة، وهي الشريحة المستهدفة من هذه الحملة. وتدار هذه الحملة بشكل أساسي من قبل برنامج «نعين ونعاون» التطوعي. وحرصاً على المشاركة في الفعاليات التي تهم المجتمع المحلي سواء كانت اجتماعية أو وطنية أو دينية، بشكل يضيف طابعا خاصا ولمسة فريدة من نوعها، قامت Ooredoo بالشراكة مع فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة للعام الثاني على التوالي.

جوائز ونجاحات

هذا، وتفخر الشركة بحصولها على عدد من الجوائز المختلفة على مدار العام، فعلى مستوى الشبكة حصلت Ooredoo على تصنيف «أسرع شبكة لعام 2016» وذلك بحسب موقع Speedtest التابع لشركة Ookla العالمية، الرائدة في مجال اختبار سرعة الانترنت. يأتي هذا الانجاز بفضل اختبارات أجراها آلاف مستخدمي الأجهزة الذكية في مختلف مناطق الكويت على مدار العام، التي أثبتت أن Ooredoo الكويت هي الأسرع من بين شركات الاتصالات في الكويت.

أما على مستوى العمل، فقد حصلت الشركة على مجموعة من جوائز التميّز في مجال التركيز على العملاء والتواصل مع الموظفين من «الاتحاد العالمي لمراكز الاتصال وأفضل ممارسات التواصل مع العملاء» من بينها أفضل مدير مركز اتصال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة التميز في الدعم المهني في مجال تكنولوجيا المعلومات، وجائزة أفضل مدير تشغيلي لمركز اتصال.

وعلى مستوى الاعلان والابداع، فقد حصلت Ooredoo على جائزة أفضل اعلان رمضاني عن اعلان رمضان 2016 «أصدق تواصل» وجائزة أفضل اعلان تلفزيوني - فئة الخدمات والمنتجات عن اعلان «باقة شامل» وجائزة التميز في العلاقات العامة في قطاع الشركات الخاصة وذلك في حفل الابداع الاعلاني الرابع الذي ينظمه الملتقى الاعلامي العربي، كما حصد اعلان «أصدق تواصل» المركز الأول في استطلاع «تساويق» السنوي الذي يقيم كل الاعلانات الرمضانية التي تنتجها مختلف الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت.

«أصدق تواصل»

كعادتها السنوية، ولمشاركة الجميع في الأجواء الرمضانية الجميلة، أطلقت Ooredoo اعلانها الرمضاني لهذا العام، الذي حصد أكثر من مليون مشاهدة على موقع YouTube، وذلك خلال 48 ساعة منذ اطلاقه في أول يوم من الشهر الفضيل. وحمل اعلان هذا العام رسالة مميزة تحت عنوان «أصدق تواصل» تدعو الناس الى البحث عن التواصل الروحاني مع رب العباد، خاصة خلال الشهر الفضيل وهو شهر العبادة والتقرب الى الله. كلمات الاعلان، التي تغنى بها الفنان راشد الماجد والفنانة أنغام بمشاركة الفنان لطفي بوشناق، من تأليف الشاعر الاماراتي علي الخوار وألحان الملحن الكويتي فهد الناصر. ويظهر في الاعلان نخبة من الشخصيات المحبوبة لدى الجماهير، من بينهم الفنانة الكويتية القديرة رجاء محمد، والفنانان فؤاد علي وهيا عبدالسلام والفنان التركي بوراك أوزجيفيت بالاضافة الى عدد من الشخصيات الشهيرة مثل الشابة الكويتية صفاء الفيلكاوي، التي أطلقت حملتها على شبكات التواصل منذ سنوات لاحتضان الأيتام، بالاضافة الى شباب مجموعة 228، وهم طلبة كويتيون مبتعثون الى الولايات المتحدة عرفوا بطرحهم الكوميدي لمواضيع اجتماعية على شبكات التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى د.ماجدة اليتامى وسندس القطان وكابتن منتخب عمان لكرة القدم ولاعب فريق ريدنج الانجليزي علي الحبسي.