تجربة تسوق مميزة تلبي رضا العملاء مع خدمات راقية

أجرى مركز سلطان يوم 8 ديسمبر الجاري، السحب الأول لبرنامج بطاقات مركز سلطان الذهبية وهو فعالية من ضمن تقديمات مركز سلطان الى عملائه من أعضاء البطاقات الذهبية.

وفاز في سحب نوفمبر كل من العملاء:

سامية حسين علي الجابر، شيرين محمد فؤاد وفاتن عبد الصمد بوشهري الذين حصلوا على قسائم شراء بقيمة ألف دينار كويتي من مركز سلطان والتي يمكن استخدامها في جميع أفرعه.

قال محمد جلول، مدير برنامج المكافآت في مركز سلطان، مهنئا الفائزين في السحب الأول للبطاقات الذهبية: «ان هذا السحب هو فائدة واحدة من ضمن جملة من التقديمات التي يقدمها برنامج البطاقات الذهبية! إن البطاقات الذهبية من مركز سلطان قد صممت خصيصا لمكافأة عملائنا الأعزاء وفق معايير خدمة عالية الجودة ومنحهم فوائد حصرية».

يذكر ان برنامج بطاقات المكافآت الذهبية من مركز سلطان، كان قد أطلق في أكتوبر الماضي وقد صمم لمكافأة عملاء المركز المخلصين مانحا إياهم تجربة تسوق فريدة من نوعها، والبطاقات الذهبية الجديدة تؤمن للعملاء أيضا جملة من الخدمات الحصرية، خصومات نوعية من قبل شركاء مركز سلطان المختارين لهذا البرنامج، أولوية في تسديد قيمة المشتريات بالإضافة الى أنهم سيكونون الأوائل في الاطلاع على آخر المستجدات والعروض من مركز سلطان، وهذا غيض من فيض، مؤكدا: «في مركز سلطان، نلتزم بتزويد عملائنا بتجربة تسوق مميزة لتلبي احتياجاتهم إلى الخدمات الراقية وتلقى رضاهم».

وتجدر الإشارة الى أن عملاء مركز سلطان من حملة بطاقات المكافآت الذهبية سيحصلون على جوائز غير مسبوقة مخصصة لهم حصريا.