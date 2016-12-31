تعد باستامانيا رائدة في المطبخ الايطالي لتخصصها في صناعة المعجنات «الباستا» والمخبوزات منها البيتزا وجميع الأصناف المختلفة من المطبخ الإيطالي، ومنذ بداياتها في الكويت عام 2002 الا انها اثبتت خلال هذه الاعوام حرصها على ارضاء اصدقاء باستامانيا في كل الفروع الـ 10 الموجودة في الكويت وتعمل بخطى ثابتة على تطوير وجودها في المنطقة وتزخر قائمة الطعام بما لذ وطاب من أصناف مختلفة.

ويسر باستامانيا الكويت ان تزف خبر انطلاق الدورات التدريبية والترفيهية للاطفال ما بين عمر 4 أعوام و12 عاما للاستمتاع بالمعلومات الخاصة بتاريخ البيتزا والباستا العامة والتجربة الممتعة في تجهيز البيتزا الخاصة بالاطفال.

ويمكن للمدارس والنوادي والهيئات الأخرى التسجيل بهذه الدورة «Dough Workz» التي تشمل موضوعات ممتعة عن عالم المطبخ الايطالي وتبادل الخبرات وكيفية التعامل مع العجائن وتشكيلها وبذلك يستطيعون تطوير مهاراتهم الحركية والاجتماعية والحوارية بشكل خاص مع المشرفين المتخصصين في فريق المتخصص «سفراء دو ووركس».

وفي نهاية كل دورة يحصل المشتركون على شهادة مشاركة في الدورة التدريبية ليكونوا ضمن العديد من اصدقاء باستامانيا في العالم.

وقد صرح احمد الغنام رئيس مجلس ادارة كابيكو جروب قائلا: «صمم البرنامج لتوفير المعرفة للاطفال في بيئة تتسم بالمرح والتعلم وبعيدة عن مفهوم التعليم التقليدي داخل الحجرات المدرسية».

من جانبه، قال براديب هاندا المدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة كابيكو جروب: «بعد برنامج «دو ووركس» من باستامانيا برنامجا فريدا يعمل ليس فقط على توفير الخبرة من خلال محاكاة صناعة البتيزا بل ويساعد على تنمية المهارات الاجتماعية وتوثيق روح الفريق، انني متأكد من ان هذا البرنامج سوف يقدم خبرة ممتعة للاطفال من جميع الأعمار».

هذا، وينصح الخبراء بتمضية وقت عائلي ولحفلات عيد الميلاد ولبرنامج تطوير العلاقات العملية في الشركات.