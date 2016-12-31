البرنامج فرصة فريدة لمعرفة المبادئ الأساسية للعمل في القطاع الفندقي

أعلن فندق «مارينا الكويت» عن تعاونه مع منظمة «لوياك» لتوفير برنامج تدريبي يوفر مهارات إدارية وتطويرية للطالبتين مريم بوحمد وابتهال خالد عزيز أنبر، حيث يقدم هذا البرنامج فرصة فريدة للطالبتين لمعرفة المبادئ الأساسية للعمل في القطاع الفندقي، واكتساب الخبرات العملية المباشرة حول أهم العمليات ضمن كافة أقسام الفندق، مع التركيز بصورة خاصة على مكتب الاستقبال، وخدمة الغرف.

وتعكس هذه المبادرة السنوية المقدمة من «مارينا الكويت» بالتعاون مع «لوياك»، الالتزام المتواصل للفندق وحرصه على المساهمة بدور إيجابي وفعال في دعم وتطوير إمكانات الشباب، ويشجع البرنامج التدريبي المشاركين على اكتساب خبرات عملية في مجالات متنوعة تصقل مهاراتهم وتطور قدراتهم.

وأعربت المشاركتان عن تقديرهما العميق لفريق عمل الفندق، لما قدمه من دعم ومساعدة لا محدودة أثناء فترة التدريب، الأمر الذي يشجعهما على العودة للتدرب مجددا العام المقبل في فندق «مارينا الكويت».

وبهذه المناسبة، قال مدير عام فندق «مارينا الكويت» نبيل حمود: «يسعدنا التعاون مع (لوياك)، لدورها الرائد على مدى فترة طويلة من الزمن في توفير فرص عمل للشباب على المستوى المحلي.

وتسهم هذه الدورة التدريبية ضمن فريق عمل ماهر في تطوير شخصيات المتدربين وتعزيز ثقتهم بنفسهم وإعدادهم للمستقبل ليكونوا قادرين على اتخاذ مختلف القرارات في حياتهم.

ونحن محظوظون بفرصة استضافة اثنتين من الطالبات الموهوبات والطموحات، ونتمنى لهما كل النجاح في الحياة المهنية».

وأضاف حمود: «يعد تشجيع الشباب المواطنين على اكتساب المعرفة جزءا رئيسيا من أجندة عملنا، ونسعى إلى توفير الفرص للكفاءات الشابة لتزويدهم بأفضل الممارسات وأساسيات العمل في قطاع الضيافة وتعزيز خبراتهم العملية».

وقد تم تكليف المتدربتين بمهام محددة يوميا تتضمن تجارب عملية في أجواء مهنية رفيعة المستوى، بما أتاح لهما التعرف عن كثب على أجواء وبيئة العمل الحقيقية، إلى جانب الاستفادة والتأهيل الأمثل لتقديم خدمات مهنية استثنائية.

وفي ختام البرنامج التدريبي، تم تقييم الطالبتين وأدائهما من قبل المدرب المباشر.

وتتضمن علاقة التعاون هذه برنامجا سنويا لتدريب طلاب المدارس الثانوية والكليات والجامعات بما يمنحهم فرصة فريدة لاكتساب الخبرات العملية في قطاع الضيافة.