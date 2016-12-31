بحضـــور الـرئيـــس التنفيذي لمستشفى المواساة عبدالله عدنان الوزان، ومدير المستشفى وباقي مديري الأقسام الإدارية، كرمت إدارة مستشفى المواساة الجديد موظفيها القدامى، تقديرا لجهودهم وعرفانا لما قدموه من عطاء وعمل دؤوب خلال فترة عملهم بالمستشفى.

وبهذه المناسبة، أكد الوزان أن هذه المبادرة جاءت من قبل مجلس الإدارة حرصا على تكريم الزملاء الموظفين الذين تميزوا واجتهدوا خلال فترة عملهم، لافتا إلى أن هذا التكريم يشكل في الوقت ذاته حافزا لبقية الموظفين العاملين في المستشفى.

وهنأ الوزان الموظفين القدامى بهذه المناسبة، متمنيا لهم مزيدا من النجاح ومواصلة رحلة العطاء كل في مجال تخصصه، مؤكدا أن سلسلة النجاحات التي حققها المستشفى ما كانت لتتحقق لولا عمل الجميع بروح الفريق الواحد.

وأعرب الوزان عن ثقته في جميع العاملين بالمستشفى من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين، مشيرا إلى أن تميزهم وإخلاصهم وتفانيهم كان له المردود الإيجابي الكبير بتبوؤ المستشفى مكان الريادة على مستوى القطاع الخاص عبر تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية.

وشكر المكرمون إدارة المستشفى على هذه المبادرة، مؤكدين ان تلك البادرة الطيبة تشكل حافزا قويا لمواصلة أداء أعمالهم بكل تفان وإخلاص.