تقديم الجوائز والهدايا للفائزين في المسابقات

أقامت إدارة مجموعة فنادق كويت كونتيننتال كعادتها حفلها السنوي للعام الـ19 على التوالي لموظفي الفنادق وعائلاتهم وذلك لتعزيز ولاء موظفيها وإبراز دورهم في النهوض بالعمل ونجاحه، وقد أقيم الحفل بصالة مطعم الداربار المجددة والتي بدت كلؤلؤة بفندق كويت كونتيننتال، وقد استهل الحفل بكلمة مدير عام الفنادق كمال الدين حسين والذي وضح مدى التطور والتوسع الذي يشهده الفندق سنويا من تجديدات وخاصة قاعة الداربار وبعض السويتات الملكية الحديثة، كما أثنى على الجهود المبذولة من قبل الموظفين خلال عام 2016، وخص بالذكر عددا من الموظفين المجتهدين الذين برزوا في أقسامهم بعملهم الدؤوب وقد تم تكريمهم وتقديم الجوائز القيمة لهم، كما شكر حسين أيضا جميع موظفي سلسلة الفنادق لما قدموه خلال عام 2016 لما كان له الأثر في المحافظة على زيادة المبيعات عن العام الماضي بنسبة 10% وزيادة متوسط نسبة الأشغال إلى 75% على مدار العام بالرغم من المنافسة الشديدة وظهور العديد من الفنادق الجديدة.

ثم ختم كلمته متمنيا لجموع العاملين وعائلاتهم التمتع بفقرات الحفل المتنوعة والمشوقة وخاصة فقرات الساحر ومسابقة الكبار والتحديات ومسابقات الأطفال الشيقة أيضا مما أضفى روح البهجة والسرور على الحفل ومجموعة المسابقات التي تبارى فيها الموظفون والموظفات، كما التقط عدد من الموظفين صورا فنية، كما تم تقديم الجوائز والهدايا في المسابقات والتي ساهمت ببعضها مشكورة الشركات الراعية للحفل.

وفي نهاية الحفل قام المدير العام بتسليم المكافأة السنوية وهي راتب شهر لجميع الموظفين بالفنادق بناء على تعليمات رئيس مجلس الإدارة فؤاد الغانم.